Η έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, ύψους 1.703 μέτρων, κράτησε 11 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Οι στάχτες που εκτοξεύτηκαν έφτασαν σε ύψος 8.000 μέτρων πάνω από την κορυφή του, ανέφερε η υπηρεσία ηφαιστείων της Ινδονησίας.

Η έκρηξη ξεκίνησε στις 22.56, τοπική ώρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στα γειτονικά χωριά, όμως η υπηρεσία προειδοποίησε τους κατοίκους ότι υπάρχει κίνδυνος ηφαιστειακής λάσπης, λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων.

Η έκρηξη συνοδευόταν από ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν μέχρι την πόλη Μαουμέρε, η οποία απέχει περισσότερα από 80 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο, καθώς και στην περιοχή Λαραντούκα, 50 χλμ. δυτικά του βουνού.

Lewotobi volcano in Indonesia has produced a very large explosion. Listen to the video, you can hear lapilli/ash hitting roofs and the ground….

