Στα πλάνα φαίνεται το χιονισμένο τοπίο με ποτάμια λάβας και δίπλα σκιέρ απολαμβάνουν τις βόλτες τους και το θέαμα.

«Ομολογουμένως, το να κάνεις σκι στις χιονισμένες πλαγιές ενός ενεργού ηφαιστείου είναι εμπειρία και ευκαιρία ζωής», λένε οι σκιερ!

Ο Marco Bassot, για παράδειγμα, είναι σκιέρ και ποδηλάτης βουνού που κάνει αρκετά ακραία πράγματα. Ο ίδιος δήλωσε ότι η εμπειρία να κάνει snowboard δίπλα σε λάβα που ρέει ήταν ότι πιο εντυπωσιακό έχει κάνει ποτέ.

«Αυτό το ρήγμα ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες και δημιούργησε μια τεράστια, έντονη και εντυπωσιακή ροή λάβας για περισσότερα από 1.000 μέτρα. Έχω δει πολλά πράγματα στα 40 χρόνια της ζωής μου, αλλά το να κάνω σκι δίπλα σε ένα ρέον ποτάμι λάβας είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες, εντυπωσιακές και εκπληκτικές εμπειρίες που έχω ζήσει ποτέ».

What’s happening in Sicily – Italy is absolutely extraordinary

Mount Etna is erupting with its summit covered in snow

Here are some explorers skiing between snow and fire!

Unprecedented pic.twitter.com/l83jsBzLul

— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 13, 2025