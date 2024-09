Η Τζένι Σιμίζιου έδωσε κάποιες πληροφορίες που δεν γνώριζε κάνεις για τη σχέση της με την 66χρονη τραγουδίστρια στο ντοκιμαντέρ «In Vogue: The 90’s» της Disney+, το οποίο κάνει μια αναδρομή στα αστέρια που καθόρισαν μια εμβληματική δεκαετία στην ιστορία του περιοδικού.

Στο έκτο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς, η Τζένι αποκάλυψε ότι είχε ένα ειδύλλιο με την Μαντόνα την ίδια εποχή που έβγαινε με την Αντζελίνα Τζολί.

Η ηθοποιός, η οποία παντρεύτηκε τη σύζυγό της Μισέλ Χάρπερ το 2014, πρόσθεσε ότι σε μια περίπτωση πέταξε από το Μιλάνο στο Παρίσι για να περάσει τη νύχτα με την Μαντόνα, πριν πετάξει πίσω στην Ιταλία για την επόμενη παράστασή της.

