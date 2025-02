«Πίστευα πως αυτή η χώρα οικοδομήθηκε από Ευρωπαίους για να διαφύγουν από την εξουσία ενός βασιλιά και να δημιουργήσουν έναν νέο κόσμο που θα κυβερνάται από τον λαό», έγραψε η διάσημη τραγουδίστρια στο Χ. «Αυτήν τη στιγμή έχουμε έναν πρόεδρο που μιλάει για εκείνον σαν να ήταν βασιλιάς. Εάν πρόκειται για αστείο, εγώ δεν γελάω».

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε με τη φράση «ζήτω ο βασιλιάς», ένα μήνυμα με το οποίο εκθείαζε την εκστρατεία της κυβέρνησής του για κατάργηση των αστικών διοδίων της Νέας Υόρκης.

Τα διόδια των εννέα δολαρίων την ημέρα για τους οδηγούς που εισέρχονται στο Μανχάταν τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές Ιανουαρίου, αφότου εγκρίθηκαν την τελευταία στιγμή, πριν από την ορκωμοσία του νέου Ρεπουμπλικανού προέδρου, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, είχε ταχθεί κατά αυτής της περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας, ένα πρωτόγνωρο μέτρο στις ΗΠΑ.

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I’m not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1

— Madonna (@Madonna) February 21, 2025