Παράλληλα, το φυλάκιο της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο έκλεισε με αποτέλεσμα ολόκληρος ο παλαιστινιακός θύλακας να έχει πλήρως αποκλειστεί. Το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει ότι από την έναρξη των βομβαρδισμών μέχρι νωρίς το μεσημέρι, ο απολογισμός των νεκρών υπερβαίνει τα 400 άτομα.

Με σημερινή του ανακοίνωση, ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισράελ Κατς, ξεκαθαρίζει ότι «εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους, τότε θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως και η παλαιστινιακή οργάνωση θα αντιμετωπίσει την δύναμη του ισραηλινού στρατού όπως δεν την έχει δει μέχρι τώρα». Την ίδια στιγμή, από το ιδιαίτερο γραφείο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου επισημαίνεται ότι οι βομβαρδισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη στοχεύουν να εκπληρώσουν τους στόχους του πολέμου, στους οποίους περιλαμβάνεται και η απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Πρόκειται για μία εξέλιξη αναμενόμενη, καθότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι διαπραγματεύσεις που αρχικά πραγματοποιούνταν στην Ντόχα και μέχρι χθες το απόγευμα στο Κάιρο είχαν βαλτώσει. Η Χαμάς επεδίωκε καθ’ όλη την διάρκεια των συνομιλιών να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο της συμφωνίας εκεχειρίας, στο πέρας του οποίου προβλεπόταν η απελευθέρωση όλων των ομήρων, τερματισμός του πολέμου και πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Αντιθέτως, το Ισραήλ επέμεινε στην θέση του να παραταθεί η ισχύς του πρώτου σταδίου εκεχειρίας, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να αποδεχθεί την παρουσία της Χαμάς στην Γάζα της ‘επόμενης μέρας’.

Η συμβιβαστική πρόταση του ειδικού αμερικανού απεσταλμένου Στίβεν Γουίτκοφ για άμεση απελευθέρωση περιορισμένου αριθμού ισραηλινών ομήρων, εκεχειρία 50 έως 60 ημερών και συνέχιση των διαπραγματεύσεων, εν τέλει δεν βρήκε γόνιμο έδαφος. Το αδιέξοδο αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ήδη από χθες το βράδυ να διαρρέεται στα ισραηλινά και αραβικά ΜΜΕ ότι το πιθανότερο σενάριο θα είναι η ανανέωση των επιχειρήσεων. Σήμερα ισραηλινές δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί για τη σημερινή εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα κρατικά ισραηλινά μέσα, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές, το σχέδιο της επιχείρησης «Ισχύς και Ξίφος» προβλέπει αεροπορικές επιχειρήσεις ακριβείας κατά θέσεων της Χαμάς, διευκρινίζοντας ότι, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν προβλέπεται προέλαση χερσαίων δυνάμεων. Παράλληλα, αίσθηση προκάλεσε στην ισραηλινή ειδησεογραφία ότι ήδη από χθες το αργά το απόγευμα είχε αρχίσει να παρατηρείται έντονη στρατιωτική κινητικότητα εκ μέρους ένοπλων ομάδων της Χαμάς, με αποτέλεσμα να συγκληθεί εκτάκτως αργά χθες το βράδυ επείγουσα σύσκεψη υπό τον Νετανιάχου με ανώτατους επιτελείς του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας.

Στο Ισραήλ επικρατεί κατάσταση μερικής επιφυλακής. Οι δήμοι των πόλεων Ρισόν Λε-Τσιόν, Χολόν και Πέταχ Τίκβα του κεντρικού Ισραήλ αποφάσισαν να ανοίξουν τα δημόσια καταφύγια, ενώ έκτακτα μέτρα πολιτικής άμυνας εφαρμόζονται από σήμερα το πρωί στην ισραηλινή μεθόριο περιμετρικά της Γάζας.

Το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει τη στρατιωτική δράση» κατά της Χαμάς για να φέρει πίσω τους ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

«Το Ισραήλ αποδέχθηκε τις προτάσεις του απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, για παράταση της εκεχειρίας, αλλά η Χαμάς τις απέρριψε δύο φορές», τόνισε ο Σάαρ σε επικοινωνία που είχε με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Κατάρ, βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καταδίκασε σήμερα τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να εφαρμοστούν οι φάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

«Με τον πιο έντονο τρόπο» καταδίκασε επίσης η Σαουδική Αραβία τα ισραηλινά πλήγματα κατά «άοπλων αμάχων» στη Γάζα, που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 400 νεκρούς, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Χαμάς. «Η Σαουδική Αραβία καταγγέλλει και καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επανάληψη της επιθετικότητας από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής (…) και τα πλήγματα τους σε περιοχές που κατοικούνται από άοπλους αμάχους», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του σουνιτικού βασιλείου.

Η ρωσική διπλωματία καταδίκασε και αυτή με τη σειρά της «έντονα» την επανέναρξη των ισραηλινών επιδρομών στη Λωρίδα της Γάζας, με την Μόσχα να δηλώνει ότι είναι «αδύνατο» να επιλυθεί το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων «με χρήση βίας».

«Η Ρωσία καταδικάζει έντονα κάθε ενέργεια που οδηγεί στον θάνατο αμάχων και στην καταστροφή κοινωνικών υποδομών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. «Η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι αδύνατο να επιλυθεί το ζήτημα της απελευθέρωσης των ομήρων με τη βία», ανέφερε, καθώς το Ισραήλ δήλωσε ότι θα συνεχίσει τα πλήγματά του μέχρι την επιστροφή όσων ομήρων κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Από την πλευρά του το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε την επαναφορά τήρησης της συμφωνίας εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό, με το Λονδίνο να εκφράζει παράλληλα την ανησυχία του για τις «τρομακτικές απώλειες αμάχων». «Θέλουμε να δούμε την επαναφορά στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρόςτο συντομότερο δυνατό», δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

