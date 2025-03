Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από το King’s College στο Λονδίνο, όταν ένα φορτηγό προσέκρουσε σε ομάδα πεζών, οδηγώντας στον θάνατο μια νεαρή γυναίκα.

A van has hit a number of pedestrians on The Strand in central London. Police are on the spot. #London pic.twitter.com/YqptTQQaap

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη κοντά στο Somerset House, αφήνοντας πίσω του μία 20χρονη νεκρή και έναν ακόμη πεζό να παλεύει για τη ζωή του. Συνολικά τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, με δύο από αυτούς να μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο άλλος φέρει ελαφρά τραύματα.

A woman in her 20s has died and two others were injured after a van struck pedestrians on The Strand in London. A 26-year-old man was arrested on suspicion of drug driving. Emergency services remain at the scene. pic.twitter.com/vSCzvpGdoS

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου άνδρα, ο οποίος κρατείται ως ύποπτος για πρόκληση θανάτου από οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών και απρόσεκτη οδήγηση. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την αστυνομία να έχει αποκλείσει την πανεπιστημιούπολη του King’s College και να έχει δημιουργήσει αστυνομικό κλοιό γύρω από το σημείο της τραγωδίας.

Two people have reportedly been injured after a van crashed into a crowd outside Bush House on The Strand in London. The emergency services were alerted after reports of a collision. The incident is not terror-related, the police told Metro. #news #london #breakingnews #strand … pic.twitter.com/lYCWtLaN6j

Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος καταδεικνύουν το χάος που προκλήθηκε, με ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις να βρίσκονται επί ποδός. Το περιστατικό, σύμφωνα με την ενημέρωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.

UPDATE: A dark blue Ford transit van has driven into a crowd of students outside Bush House, near the Kings College University site on The Strand in Aldwych, Central London, WC2.

A multi-agency incident has resulted – reports of at least two people injured. Photos from the scene… https://t.co/HIk7DOTrqr pic.twitter.com/NvWKYwq89n

— LeanneSpurs (@LeanneSpurs) March 18, 2025