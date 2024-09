Φεμινιστικές οργανώσεις έκαναν έκκληση για την πραγματοποίηση περίπου 30 συγκεντρώσεων σε πόλεις από τη Μασσαλία μέχρι το Παρίσι, όπου στην Place de la Republique (Πλατεία της Δημοκρατίας) πανό έγραφαν “Στηρίζουμε τη Ζιζέλ” ή “Η Ντροπή Πρέπει να Αλλάξει Στρατόπεδο” ή “Θύματα, Σας Πιστεύουμε”.

Beaucoup de monde en soutien à Gisèle Pelicot et aux victimes de viol.

Καθώς η απίστευτη ιστορία της έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Γαλλία από τότε που ξεκίνησε η δίκη στις αρχές του μήνα, η 72χρονη σήμερα Πελικό έχει γίνει σύμβολο σθένους και αντοχής στη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας.

Η Ζιζέλ Πελικό αποφάσισε να είναι ανοιχτή η δίκη–που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο–προκειμένου να αφυπνίσει την κοινωνία για την σεξουαλική κακοποίηση και τον βιασμό κατόπιν νάρκωσης, έχουν πει οι δικηγόροι της.

#Lyon Présente cet après-midi au rassemblement feministe en soutien à Gisèle #Pelicot et à toutes les victimes de viols avant de rejoindre le rassemblement pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et un arrêt du génocide en cours, touchant de plein fouet les femmes et enfants pic.twitter.com/B97K3HcZFx

