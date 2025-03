«Ήταν ο πατέρας μου, αλλά τώρα δεν είναι πια», λέει ο Ντέιβιντ. «Σήμερα είναι ένα τέρας.»

Ο Ντέιβιντ είναι ο μεγαλύτερος γιος της Ζιζέλ Πελικό, της γυναίκας που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δίκης μαζικού βιασμού και έγινε γνωστή όταν παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία και δήλωσε γενναία ότι «η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά».

Ο πατέρας του, Ντομινίκ, παραδέχτηκε ότι νάρκωνε και βίαζε επανειλημμένα τη Ζιζέλ μεταξύ 2011 και 2020 ενώ κάλεσε δεκάδες άλλους άνδρες στο σπίτι τους στη νότια Γαλλία για να κάνουν το ίδιο.

Την ώρα που άγνωστοι βιάζαν τη ναρκωμένη σύζυγό του, ο Ντομινίκ τους κινηματογράφησε, δημιουργώντας μια άθλια βιβλιοθήκη κακοποίησης.

Τα εγκλήματά του αποκαλύφθηκαν τυχαία το 2020, αφού συνελήφθη να κινηματογραφεί γυναικείες φούστες σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ.

Όταν η αστυνομία κατέσχεσε τις συσκευές του, αποκάλυψε 20.000 σχολαστικά οργανωμένα βίντεο και εικόνες κακοποίησης.

Η Ζιζέλ ήταν το αναίσθητο θύμα σε πολλές από αυτές.

Στις 2 Νοεμβρίου 2020, η αστυνομία της έδειξε τι είχε βρει.

Αφού είδε τον εαυτό της να βιάζεται με τους πιο απαίσιους τρόπους, έπρεπε να τηλεφωνήσει στα παιδιά της για να τους πει τι είχε κάνει ο πατέρας τους.

«Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου για πάντα», λέει ο Ντέιβιντ καθώς αφηγείται τη βραδιά που θα κατέστρεφε την οικογένειά του.

Θυμάται η γυναίκα του να απαντά στο τηλέφωνο, να μιλά στη μητέρα του και να χλωμιάζει πριν του δώσει το ακουστικό. Η μητέρα του του ζήτησε απαλά να πάει σε ένα ήσυχο μέρος, όπου θα μπορούσε να είναι μόνος.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι είχε βιαστεί επανειλημμένα από τον πατέρα του και δεκάδες άλλους άνδρες.

«Αυτό που μου είπε ήταν σαν τσουνάμι», λέει ο Ντέιβιντ.

«Ένιωσα τόσα πολλά συναισθήματα να αναδύονται μέσα μου… και μετά η ναυτία που είχε αυξηθεί σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας έφτασε στο απόγειο.

“Έκλεισα το τηλέφωνο και ένιωσα ότι το πάτωμα υποχώρησε κάτω από τα πόδια μου και ένιωσα άρρωστος. Πήγα στο μπάνιο και έκανα εμετό.”

«Το να ακούσουμε πως τη βίασαν περισσότεροι από 50 άνδρες ήταν αδιανόητο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο πυλώνας της οικογένειας. Μου είχε μάθει να σέβομαι τις γυναίκες. Πώς να κατανοήσω τι έκανε στη μητέρα μας;», πρόσθεσε στη συνέχεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο Sky News.

Ο Ντέιβιντ Πελικό εξέφρασε την πεποίθηση πως ο πατέρας του έχει βιάσει την αδερφή του και πιθανώς άλλες γυναίκες, αλλά δεν πρόκειται να ομολογήσει. Μάλιστα, αποκάλυψε ένα περιστατικό που δεν ήταν γνωστό.

Πριν ξεκινήσει η δίκη, δέχτηκε ένα γράμμα από τον έγκλειστο πατέρα του. «Ήθελε να με χειραγωγήσει; Αυτό πιστεύω. Γιατί το έστειλε σε μένα και έγραψε μόνο σε μένα;… Το διάβασα όσο πιο ψύχραιμα μπορούσα και μετά το έσκισα. Σίγουρα, κάτι ήθελε, δεν έχει μετανιώσει», είπε ο Ντέιβιντ.

Κλείνοντας τη συνέντευξη του, είπε: «Πρέπει να συνεχίσουμε. Να δώσουμε νόημα στη ζωή μας και να μην ξεχνάμε πως υπάρχουν γυναίκες που δεν μπορούν να μιλήσουν και πρέπει οπωσδήποτε να τις βοηθήσουμε».

