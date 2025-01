Όπως αναφέρει ανάρτηση στο Facebook από την ομάδα διάσωσης Altadena Mountain Rescue οι δωρεές επιβεβαιώθηκε ότι έφτασαν ήδη από το Σάββατο και χρησιμοποιούνται ως μονάδες μπαταριών στο σταθμό Altadena του Τμήματος Σερίφη της Καλιφόρνια.

Ο CEO της Tesla, ανέλαβε δράση για να υποστηρίξει τους υπαλλήλους και τους εκτοπισμένους πολίτες κατά τη διάρκεια των τραγικών πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.

. @elonmusk JOINS THE FIGHT AGAINST LOS ANGELES FIRES. He recently connected with the Palisades fire command team via a live stream on X and has already deployed Starlink units to ensure reliable communications in the affected areas. pic.twitter.com/NsbGj1pj2K

Ο Μασκ ανακοίνωσε ότι περισσότερα Cybertrucks θα αποσταλούν στην περιοχή του Λος Άντζελες, όπου οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει πάνω από 40.000 στρέμματα ενώ τουλάχιστον 24 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Η εταιρεία απέστειλε επίσης έναν στόλο από Megapack Chargers (MPCs) και Mobile Powerwall Units (MPUs) σε διάφορες πυρόπληκτες περιοχές για να ανακουφίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση στις περιοχές εκκένωσης και να παρέχει λύσεις ενέργειας σε μέρη που έχουν χάσει την παροχή ρεύματος.

Ωστόσο, η πιο αξιοσημείωτη κίνηση ήταν η αναβολή παραδόσεων Cybertruck και η δωρεά του στόλου αυτών των οχημάτων για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Ο Μασκ ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες των οποίων οι παραδόσεις έχουν αναβληθεί, ενημερώνοντάς τους ότι θα λάβουν τα οχήματά τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Ζητώ συγγνώμη από όσους περίμεναν παραδόσεις Cybertruck στην Καλιφόρνια τις επόμενες ημέρες», έγραψε ο Musk στο X. «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα φορτηγά ως κινητές βάσεις για να παρέχουμε ρεύμα σε τερματικούς σταθμούς Starlink σε περιοχές του Λος Άντζελες χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο».

NOW: MASSIVE convoy of Tesla Cybertrucks rolling down Pacific Coast Highway as @ElonMusk meets with Los Angeles firefighters

From speaking with these first responders, it’s clear morale is MUCH higher now that they’re being reconnected with Starlink

Practically all cell… pic.twitter.com/5ni23iw5ur

— Nick Sortor (@nicksortor) January 13, 2025