Στο εξώφυλλο του New York Magazine, φιλοξενείται ρεπορτάζ στο οποίο αρκετές γυναίκες εξομολογούνται και κατηγορούν ανοιχτά τον συγγραφέα.

Οι αποκαλύψεις ξεκίνησαν τον Ιούλιο, όταν η «Tortoise Media» γνωστοποίησε πως ο Γκέιμαν είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση από δύο γυναίκες και τη δημοσίευση ενός podcast με τίτλο Master, το οποίο κάλυπτε τις κατηγορίες πέντε γυναικών.

Ωστόσο, πολλές από τις γυναίκες είχαν χρησιμοποιήσει μόνο τα πρώτα τους ονόματα ή ψευδώνυμα για να προστατεύσουν την ταυτότητά τους, και καμία σημαντική ειδησεογραφική οργάνωση δεν είχε επιβεβαιώσει πλήρως το περιεχόμενο της αναφοράς μέχρι τώρα.

Τώρα, στο άρθρο του New York Magazine, με τίτλο «There Is No Safe Word», η δημοσιογράφος Lila Shapiro μίλησε με οκτώ γυναίκες που είχαν παρόμοιες εμπειρίες με τον συγγραφέα, τέσσερις από τις οποίες συμμετείχαν και στο podcast.

Μία από αυτές τις γυναίκες, η Σκάρλετ Πάβλοβιτς, ήταν 22 ετών όταν συνάντησε για πρώτη φορά την πρώην σύζυγο του Νιλ Γκέιμαν, την Αμάντα Πάλμπερ στη Νέα Ζηλανδία. Σύντομα έγιναν φίλες και της ζήτησε να τη βοηθήσει στη φύλαξη του 5χρονου παιδιού τους. Η Σκάρλετ Πάβλοβιτς είπε ότι την πρώτη φορά που συνάντησε τον συγγραφέα, ήταν ενώ περίμενε το παιδί του να τελειώσει ένα παιχνίδι.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, της ζήτησε να κάνουν ποδόλουτρο στον κήπο του και στη συνέχεια την συνάντησε εκεί γυμνός, της ζήτησε να καθίσει στην αγκαλιά του και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Η τότε 22χρονη περιέγραψε με αναλυτικές λεπτομέρειες την απόπειρα κακοποίησής της στο New York Magazine, εξηγώντας παράλληλα πως αυτό συνεχίστηκε για το υπόλοιπο διάστημα που έκανε babysitting.

Όπως κατήγγειλε η νεαρή, σε μία περίπτωση φέρεται να προσπάθησε να κάνει πρωκτικό σεξ μαζί της χρησιμοποιώντας βούτυρο ως λιπαντικό, ενώ άλλες φορές απαιτούσε να τον αποκαλεί «αφέντη». Η απάντηση των εκπροσώπων του συγγραφέα μετά τις δηλώσεις αυτές στο podcast, ήταν πως ότι «η δουλεία, η κυριαρχία, ο σαδισμός και ο μαζοχισμός μπορεί να μην είναι του γούστου όλων, αλλά μεταξύ ενήλικων που συναινούν, το BDSM είναι νόμιμο».

Ωστόσο, η Πάβλοβιτς παρέμεινε σε επαφή με τον Γκέιμαν μετά το περιστατικό, ακόμη και διαβεβαιώνοντάς τον κάποια στιγμή ότι οι αλληλεπιδράσεις τους ήταν συναινετικές. Τελικά, συμφώνησε να υπογράψει μια συμφωνία μη αποκάλυψης (NDA) και, σύμφωνα με το NY Mag, πληρώθηκε συνολικά 9.200 δολάρια σε εννέα ξεχωριστές πληρωμές. Τον Ιανουάριο του 2023, κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση, αλλά, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο NY Mag, “η υπόθεση έχει πλέον κλείσει”.

Η Καρολίν, υπέγραψε επίσης μια συμφωνία μη αποκάλυψης μετά την εμπειρία της με τον Γκέιμαν. Εργαζόταν ως φροντίστρια και περιστασιακά ως babysitter στην ιδιοκτησία του Gaiman στο Woodstock, Νέα Υόρκη, και οι δυο τους ξεκίνησαν μια φυσική σχέση μετά την αποχώρηση του συζύγου της το Δεκέμβριο του 2017.

Μια άλλη κατήγορος είναι η Κέντρα Στουτ, η οποία ήταν 18 ετών όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Νιλ Γκέιμαν, σε μια παρουσίαση βιβλίου στη Φλόριντα. Παρότι είχαν σεξουαλικές επαφές, το 2007 ισχυρίζεται ότι τη βίασε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Κορνουάλη, παρότι του είχε πει επανειλημμένα «όχι» λόγω μιας βαριάς ουρολοίμωξης.

Η Κάθριν Κένταλ, η οποία ήταν 22 ετών όταν τον γνώρισε για πρώτη φορά το 2012, υποστήριξε ότι προσπάθησε να της επιτεθεί στο λεωφορείο της περιοδείας του, αφού του είχε πει ότι δεν ήθελε να κάνει σεξ μαζί του. Το New York Magazine αναφέρει ότι χρόνια αργότερα, της έδωσε 60.000 δολάρια για ψυχοθεραπεία για να «επανορθώσει τη ζημιά», όπως της είπε ο ίδιος σε ένα ηχογραφημένο τηλεφώνημα.

Όπως αναφέρει το άρθρο του NY Mag, μετά τις καταγγελίες που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Ιούλιο, αρκετά από τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σχέδια του συγγραφέα έχουν παγώσει. Η 3η σεζόν της σειράς «Good Omens» του Prime Video θα τελειώσει πλέον με ένα 90λεπτο επεισόδιο, χωρίς ο ίδιος να συμμετέχει στην παραγωγή. Την ίδια ώρα μεταξύ άλλων η Disney διέκοψε την παραγωγή της κινηματογραφικής μεταφοράς του «The Graveyard Book» και το Netflix ακύρωσε το «Dead Boy Detectives».

