Ερωτηθείς εάν η Ευρώπη θα είναι παρούσα στις προγραμματισμένες συνομιλίες, ο Κιθ Κέλογκ ξεκαθάρισε ότι προέρχεται από τη «σχολή του ρεαλισμού και ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

«Μπορεί να ακούγεται κάπως (ανατριχιαστικό) σαν κιμωλία που τρίζει στον μαυροπίνακα, αλλά σας λέω κάτι που είναι πραγματικά αρκετά ειλικρινές», δήλωσε το Σάββατο. «Και στους Ευρωπαίους φίλους μου, θα έλεγα: μπείτε στη συζήτηση, όχι παραπονούμενοι ότι μπορεί, ναι ή όχι, να είστε στο τραπέζι, αλλά παρουσιάζοντας συγκεκριμένες προτάσεις, ιδέες, αυξήστε τις [αμυντικές] δαπάνες».

‼️ NO EUROPE AT THE TABLE!

Reporter: “Can you assure that Ukrainians will be at the table, and Europeans will be at the table?

Keith Kellogg: “The answer is no.”

Then he says “diplomatically” that Ukrainians will be there, but don’t have anything to say. pic.twitter.com/c6wT2jMGid

— Lord Bebo (@MyLordBebo) February 15, 2025