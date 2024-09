Στον απόηχο του debate που έχει χαρακτηριστεί ευρέως ως καταστροφικό, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του προσπάθησαν να εξηγήσουν το απόγευμα δημοσιεύοντας συνωμοσίες για ένα «στημένο» γεγονός, βαθιά μισογυνικές επιθέσεις στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις και άγρια ισχυρισμοί για τα σκουλαρίκια της αντιπροέδρου.

Μέσα σε λίγα λεπτά από τη λήξη της συζήτησης, μια ολοκαίνουργια συνωμοσία εμφανίστηκε στο X, που δεν επικεντρωνόταν στο περιεχόμενο των όσων ειπώθηκαν αλλά στα σκουλαρίκια που φορούσε η Χάρις.

It better matches this one https://t.co/5DWAwFmIvf

«Φαίνεται ότι η Κάμαλα Χάρις καθοδηγούνταν χρησιμοποιώντας ακουστικά ενσωματωμένα στα σκουλαρίκια της κατά τη διάρκεια του προεδρικού διαλόγου του ABC εναντίον του Προέδρου Τραμπ», ένας λογαριασμός παραπληροφόρησης υπέρ του Τραμπ με περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακόλουθους δημοσιεύτηκε στο X. Ένας άλλος μεγάλος λογαριασμός υπέρ του Τραμπ μοιράστηκε επίσης το συνωμοσία ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν ακόμα, και αυτή η ανάρτηση έχει προβληθεί πάνω από 5 εκατομμύρια φορές.

Ο ισχυρισμός βασίζεται στο γεγονός ότι τα σκουλαρίκια που φορούσε η Χάρις μοιάζουν παροδικά με ένα ζευγάρι αποκαλούμενων «ηχητικά σκουλαρίκια» που πουλήθηκαν στο Kickstarter πέρυσι. «NOVA H1 Audio Earrings—το πρώτο και μοναδικό ασύρματο ακουστικό ενσωματωμένο σε ένα ζευγάρι μαργαριταρένια σκουλαρίκια», αναφέρει η περιγραφή του προϊόντος.

Αυτή η συνωμοσία κέρδισε γρήγορα τους υποστηρικτές του Τραμπ το βράδυ της Τρίτης, καθώς προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την κακή του απόδοση. Πολυάριθμοι λογαριασμοί clickbait υπέρ του Τραμπ στο X και άλλοι υποστηρικτές μοιράστηκαν εκ νέου τη συνωμοσία, συμπεριλαμβανομένης της Λόρα Λούμερ, μιας αποτυχημένης υποψήφιας για το Κογκρέσο της Φλόριντα και συναδέλφου του Τραμπ που ταξίδεψε με τον πρώην πρόεδρο στη συζήτηση.

BUSTED! SHE’S WEARING EARPHONE EARRINGS

NOVA H1 Audio Earrings – the first and only wireless earphones embedded in a pair of pearl earrings on a gold- or silver-plated clip.

LOOK AT HER EARRINGS! Busted! pic.twitter.com/gJYwbXQWmU

— The Truth About Vaccines (@TTAVOfficial) September 11, 2024