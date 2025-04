Η νέα σειρά «Dying for Sex» του FX, είναι εμπνευσμένη από την ιστορία της Molly Kochan, την οποία μοιράστηκε αρχικά σε ένα podcast του Wondery, που δημιούργησε μαζί με την καλύτερή της φίλη, Nikki Boyer. Όταν η Molly (Michelle Williams) διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο του μαστού σταδίου IV, αποφάσισε να αφήσει τον σύζυγο της, Steve (Jay Duplass) και να εξερευνήσει για πρώτη φορά στη ζωή της, όλο το εύρος και την πολυπλοκότητα των σεξουαλικών της επιθυμιών.

Προετοιμαστείτε, η Molly έχει πολλά να καταφέρει στον λίγο χρόνο που της απομένει. Δεν υπάρχει χώρος για σοκαρισμένα βλέμματα ή επικριτικά σχόλια, η Molly δεν ενδιαφέρεται για το τι σκέφτεστε σχετικά με την παροιμιώδη bucket list της (παρεμπιπτόντως, αυτή η φράση πάντα προκαλεί ένα επικριτικό βλέμμα). Το θάρρος να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι της δίνει η αχώριστη φίλη της, Nikki (Jenny Slate), μια γυναίκα της οποίας η αγάπη και η αφοσίωση θα σας κάνουν να σηκώσετε το τηλέφωνο και να καλέσετε εκείνον τον φίλο που όλο αναβάλλετε, επιτέλους! Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Rob Delaney, Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy και Sissy Spacek.

Η νέα, πρωτότυπη μίνι σειρά του FX, «Dying for Sex», είναι μια συν-δημιουργία των Kim Rosenstock & Elizabeth Meriwether, οι οποίες υπογράφουν και το σενάριο. Οι Kim Rosenstock & Elizabeth Meriwether εκτελούν χρέη executive producer μαζί με τους Katherine Pope, Kathy Ciric, Hernan Lopez, Jen Sargent, Marshall Lewy και Aaron Hart από το Wondery, καθώς και τους Michelle Williams, Nikki Boyer, Shannon Murphy και Leslye Headland. Η σειρά είναι παραγωγή της 20th Television.

