Η σύλληψη στο Μανχάταν έρχεται μετά τις έρευνες που έγιναν σε δύο ακίνητά του στο Λος Άντζελες και το Μαϊάμι τον Μάρτιο, στο πλαίσιο «έρευνας των αρχών για σωματεμπορία».

Ο δικηγόρος του Combs, Marc Agnifilo, δήλωσε ότι είναι «απογοητευμένοι» από τη σύλληψη και ότι ο πελάτης του είναι «αθώος».

Ο μουσικός έχει αντιμετωπίσει σειρά καταγγελιών από σεξουαλική επίθεση έως κακοποίηση, μεταξύ άλλων από την πρώην σύντροφό του Casandra «Cassie» Ventura. Ο ίδιος έχει αρνηθεί όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του.

BREAKING: Sean “Diddy” Combs was arrested Monday night in New York City by federal agents with Homeland Security Investigations, multiple sources told ABC News. https://t.co/dhdvowH4IA pic.twitter.com/mwTtGJd8Fv

— ABC News (@ABC) September 17, 2024