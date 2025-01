Ο Χάντι Ναζάρι, 23χρονος φοιτητής από την Μελβούρνη, χωρίστηκε από την ομάδα των φίλων του στις 26 Δεκεμβρίου στο Εθνικό Πάρκο Κοσιούσκο. Εντοπίσθηκε από ομάδα πεζοπόρων που ειδοποίησαν τις αρχές.

#BREAKING: A 23-year-old medical student who went missing in NSW’s Kosciuszko National Park on Boxing Day has been found alive after nearly two weeks.

Hadi Nazari was last seen on the Hannels Spur Trail near Geehi, after stopping to take photos.

He was meant to meet his… pic.twitter.com/f4j9rR7QOL

— 10 News First Sydney (@10NewsFirstSyd) January 8, 2025