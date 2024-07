«Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Πούτιν», είπε ο Τζο Μπάιντεν, από το βήμα της Συνόδου αναφερόμενος όμως στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάλαβε γρήγορα το λάθος του και το διόρθωσε: «Ο πρόεδρος Πούτιν; Πάμε να νικήσουμε τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι. Είμαι τόσο επικεντρωμένος στο να νικήσω τον Πούτιν», είπε.

Δείτε το βίντεο

Biden just introduced President Zelenskyy as “President Putin,” but immediately caught himself

“I’m better,” Zelenskyy joked in response pic.twitter.com/8MgZHj2cf1

— Aaron Rupar (@atrupar) July 11, 2024