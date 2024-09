Η σημερινή μέρα θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη για την 59χρονη αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Λίγες ώρες αφότου ολοκλήρωσε το πρώτο της, καθοριστικό ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, στα στούντιο του ABC, στη Φιλαδέλφεια (γύρω στις 5 π.μ. ώρα Ελλάδος) είχε προγραμματίσει να μεταβεί με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στους τρεις τόπους των τρομοκρατικών επιθέσεων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της Αλ Κάιντα.

Το δίδυμο του Λευκού Οίκου θα ξεκινήσει από το Ground Zero της Νέας Υόρκης, το σημείο όπου κάποτε υψώνονταν οι Δίδυμοι Πύργοι (επάνω τους έπεσαν δύο επιβατικά αεροπλάνα που είχαν καταλάβει οι τρομοκράτες), για να συνεχίσουν στο μνημείο της Πτήσης 93 στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια και να καταλήξουν στον τελευταίο στόχο των τρομοκρατών, το ίδιο το αμερικανικό Πεντάγωνο, στο Αρλινγκτον της Βιρτζίνια. Η πλευρά Τραμπ δεν είχε ως χθες αποσαφηνίσει τις προθέσεις της, αλλά πιστεύεται πως και ο τέως πρόεδρος θα πάει στο Ground Zero, χωριστά από τους αντιπάλους του.

Τα 23 χρόνια από την επίθεση που σημάδεψε την αμερικανική και την παγκόσμια Ιστορία δεν είναι ούτε λίγα ούτε πολλά. Το τραύμα ωστόσο, για τους νεαρούς Αμερικανούς που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν τους συγγενείς τους εξαιτίας του Οσάμα μπιν Λάντεν και της παρέας του, συμπυκνώνεται στην εξής φράση: «I never got to meet you» (Ποτέ δεν κατάφερα να σε συναντήσω).

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, όταν οι αεροπειρατές έριξαν τα τέσσερα αεροπλάνα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της Νέας Υόρκης (Δίδυμοι Πύργοι), στο Πεντάγωνο και σε ένα χωράφι της Νοτιοδυτικής Πενσυλβάνια, εκείνο τον τραγικό Σεπτέμβριο του 2001. Ανάμεσά τους πατεράδες με γυναίκες που είχαν παιδιά στην κοιλιά ή άνθρωποι που είχαν (ή «απέκτησαν» αργότερα) ανίψια και εγγόνια που δεν τους γνώρισαν ποτέ. Φέτος, όπως και πέρσι, δεκάδες από αυτά τα «παιδιά της απώλειας» θα διαβάσουν τα ονόματα των αγαπημένων τους, τους οποίους γνώρισαν μόνο μέσα από φωτογραφίες, ιστορίες και τις ετήσιες τελετές μνήμης. Πέρυσι πήραν τον λόγο 28 από αυτά, σε σύνολο 140 συγγενών που εκφώνησαν μίνι-επικήδειους ή πρόφεραν απλώς ένα όνομα.

Το να ανήκεις σε μια από τις «οικογένειες της 9/11» είναι βαριά, αλλά και ξεχωριστή κληρονομιά. Υστερα από μερικές δεκαετίες δεν θα υπάρχουν στην Αμερική άνθρωποι που γνώρισαν διά ζώσης τους 3.000 νεκρούς και κάποια στιγμή θα τους θυμούνται όπως τους ήρωες της Νορμανδίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ζευγάρι ετοιμάζεται να κάνει ευθανασία- Θα πεθάνουν μαζί γιατί εκείνη έχει άνοια

«Είναι σαν να περνάτε τη δάδα σε εμάς», είπε ο 13χρονος Αλαν Αλντίτσκι. Το δωμάτιό του είναι γεμάτο με φωτογραφίες και αναμνηστικά του παππού του, Αλαν Ταρασίεβιτς, ενός από τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στους Δίδυμους Πύργους. Διάβασε το όνομά του πέρσι και πρόπερσι, μαζί με άλλα ονόματα θυμάτων, ενώ το ίδιο θα κάνει και σήμερα.

Οι εκδηλώσεις, όμως, δεν περιορίζονται στη Νέα Υόρκη. Στο Πεντάγωνο θα διαβαστούν τα ονόματα των 184 στρατιωτικών που σκοτώθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου 2001, ενώ στο Εθνικό Μνημείο της Πτήσης 93, στο Σάνκσβιλ, συγγενείς και φίλοι θα αναγνώσουν τα ονόματα των 40 επιβατών και μελών του πληρώματος. Ο επίσημος απολογισμός και στις τρεις τοποθεσίες ανέρχεται σε 2.977 νεκρούς, στους οποίους προστίθενται παραδοσιακά οι 6 νεκροί της «πρόδρομης» βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Κατά βάση η ανάγνωση γίνεται από συγγενείς/εθελοντές, οι οποίοι λόγω της μεγάλης προσφοράς επιλέγονται με κλήρο. Εκτός από τον άνθρωπό τους, μνημονεύουν και άλλα ονόματα.

ΣΕ 100 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ 9/11»

Με βάση υπολογισμούς αμερικανικών ΜΜΕ, περίπου 100 παιδιά γεννήθηκαν μετά τον θάνατο του πατέρα τους στις 11/9/2001. Σήμερα είναι νεαροί ενήλικες περίπου 23 χρόνων, που προσπαθούν να διαχειριστούν το πένθος τους.

«Παρόλο που δεν γνωριστήκαμε ποτέ , είναι τιμή μου να κουβαλάω το όνομα και την κληρονομιά σου. Σε ευχαριστώ που με έφερες σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την οικογένεια», δήλωσε πέρσι ο Μανουέλ Ντα Μότα Τζούνιορ για τον πατέρα του, έναν ξυλουργό και project manager που σκοτώθηκε στους Δίδυμους Πύργους.

Την ίδια στιγμή ο 18χρονος Κάλαγουεϊ Τρεμπλ, υπογράμμισε τη σημασία για τον ίδιο και τη γενιά του να μην ξεχάσουν πως η τραγωδία της 9/11 ήταν μια «επίθεση στη χώρα μας». Στους Δίδυμους Πύργους έχασε τη θεία του, Γκαμπριέλα Σιλβίνα Ουάισμαν, μάνατζερ σε εταιρία λογισμικού.