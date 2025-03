Οπως είναι φυσικό, το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο κι εκεί και ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στο Διαδίκτυο φωτογραφίες από τα γυρίσματα στη γειτονική χώρα. Σε μερικές από αυτές διακρίνεται ο πρωταγωνιστής Ματ Ντέιμον, που υποδύεται τον Οδυσσέα, να κυκλοφορεί ημίγυμνος στο σετ των γυρισμάτων, ενώ σε άλλες φαίνεται η Ζεντάγια ενδεδυμένη με αρχαιοελληνικό χιτώνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή σταρ υποδύεται τη Ναυσικά στην ταινία και όχι τη θεά Αθηνά ή την Κίρκη που αρχικά φημολογούταν.

Ως γνωστόν, η «Οδύσσεια» είναι η πιο ακριβή παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόστος της φτάνει στα 250 εκατ. δολάρια με γυρίσματα σε Μαρόκο, Ιταλία και Ελλάδα. Η πρωταγωνιστική ομάδα είναι επιλεγμένη και αυτή από το «πάνω ράφι» και αποτελείται από τους Ματ Ντέιμον, Σαρλίζ Θέρον, Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Μπένι Σαφντί κ.ά. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματισθεί για τις 17 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, μόλις έγινε γνωστό ότι η Ζεντάγια συμφώνησε να υποδυθεί τη θρυλική τραγουδίστρια των Ronettes, Ρόνι Σπέκτορ, στη σχετική ταινία που θα σκηνοθετήσει ο βραβευμένος με Οσκαρ Μπάρι Τζένκινς. Η βιογραφία έχει τίτλο «Be my baby», παρμένη από το ομώνυμο κλασικό τραγούδι των Ronettes, ένα συγκρότημα που, ως γνωστόν, έχει επηρεάσει καλλιτέχνες όπως οι Ramones, η Εϊμι Γουάινχαουζ κ.ά.

Η Ρόνι Σπέκτορ άφησε την τελευταία της πνοή στα 78 της χρόνια, στις 12 Ιανουαρίου του 2022, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο και υπήρξε σύζυγος του περιβόητου παραγωγού Φιλ Σπέκτορ, ο οποίος έφτιαξε και ανέδειξε το συγκρότημα στα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στη δεκαετία του ’60. Μεγάλες επιτυχίες τους ήταν τα «Be my baby», «Baby, I love you», «Do I love you?», «Walking in the rain» κ.ά. Η Ρόνι Σπέκτορ παντρεύτηκε τον Φιλ το 1968 και όταν χώρισαν το 1974, εκείνη έκανε επανασύνδεση με τις Ronettes και συνέχισαν τη διαδρομή τους. Το 1980 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος της με τίτλο «Siren» και το 2007 τόσο εκείνη όσο και οι άλλες δύο Ronettes εντάχθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame.

Το σενάριο της κινηματογραφικής βιογραφίας της θα γράψει ο Ντέιβιντ Κάγκανιτς, που έχει συνεργαστεί με τον Λούκα Γκουαντανίνο στις ταινίες του «Suspiria» και «Bones and all», και αυτό θα βασίζεται στην αυτοβιογραφία της Ρόνι Σπέκτορ, «Be my baby». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ίδια η Σπέκτορ είχε επιλέξει τη Ζεντάγια για να την υποδυθεί, ενώ η τελευταία βρισκόταν σε συζητήσεις για τον ρόλο ήδη από το 2020.

Η Ζεντάγια, εκτός από αυτές τις δύο ταινίες, έχει υπογράψει να δανείσει τη φωνή της στο «Shrek 5», ενώ θα υποδυθεί εκ νέου τη Ρου στον τρίτο κύκλο της σειράς «Euphoria», που θα δούμε την επόμενη χρονιά.

Δύσκολη η συμβίωσή της με τον Φιλ Σπέκτορ

Το γεγονός ότι η κοινή της ζωή με τον Φιλ Σπέκτορ ήταν κόλαση δεν προκαλεί απορίες σε κανέναν. Ο μουσικός παραγωγός ήταν γνωστός για τα όπλα που διατηρούσε στην κατοχή του και την απειλή χρήσης τους σε ανθρώπους, κάτι που είχε κάνει αρκετές φορές και στη Ρόνι Σπέκτορ. Η ίδια έχει περιγράψει τις συνθήκες ζωής με τον παραγωγό με δραματικούς τόνους, καθώς εκείνος δεν την άφηνε να κυκλοφορεί ποτέ μόνη και είχε περικυκλώσει την έπαυλή τους στο Μπέβερλι Χιλς με ηλεκτροφόρα πλέγματα και σκύλους.

Την απειλούσε και της ασκούσε σωματική και ψυχολογική βία διαρκώς και είχε εξαφανίσει τα παπούτσια της για να μην το σκάσει από το σπίτι. Τελικά το έκανε το 1972, ξυπόλητη, χωρίς να πάρει μαζί της τα πράγματά της, με τη βοήθεια της μητέρας της. «Ηξερα ότι αν δεν έφευγα θα πέθαινα εκεί μέσα», έχει πει.