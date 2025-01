A COMPLETE UNKNOWN ***

(ΗΠΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΝΓΚΟΛΝΤ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΤΙΜΟΘΙ ΣΑΛΑΜΕ, ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΝΟΡΤΟΝ

Η πορεία του Μπομπ Ντίλαν από το ξεκίνημα της καριέρας του στα μικρά φολκ κλαμπ της Νέας Υόρκης μέχρι το 1965, όταν και έβαλε ηλεκτρισμό στον ήχο του και προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των θιασωτών του είδους, που είδαν την απόπειρα ως ιεροσυλία.

Η ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ έχει τα τραγούδια, τα οποία μάλιστα ερμηνεύουν οι ηθοποιοί, έχει ζηλευτούς πρωταγωνιστές, έχει ταιριαστή φωτογραφία από τον Φαίδωνα Παπαμιχαήλ και αφορά, ασφαλώς, σε μια σειρά προσωπικοτήτων τους οποίους θαυμάζουμε και αγαπάμε για όσα μας πρόσφεραν μέσω του λόγου τους και της μουσικής τους.

Ομως, σαν ο Τζέιμς Μάνγκολντ να ήθελε να υπογραμμίσει πιο έντονα το απρόβλεπτο και το ιδιότροπο του χαρακτήρα του Μπομπ Ντίλαν και αυτό να έχει συνέπειες τόσο στη ροή της αφήγησης όσο και στο μοντάζ. Αποτέλεσμα είναι να βλέπεις μια ταινία που θέλεις να σου αρέσει, που θέλεις να περάσεις καλά μαζί της, αλλά να έχεις διαρκώς την αίσθηση ότι κάποιος διαρκώς σε «φρενάρει» και σου βάζει μικρές τρικλοποδιές στην απόλαυση της θέασης. Με εξαίρεση τρεις-τέσσερις σκηνές ανθολογίας που θα μείνουν στη μνήμη μας, ο Τζέιμς Μάνγκολντ δεν κατάφερε να απογειώσει αυτήν την απόπειρα όπως της αξίζει.

ARCADIA ***

(ΕΛΛΑΔΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

Ενα ζευγάρι καταφτάνει με άστατο καιρό σε ένα θέρετρο όπου έχει γίνει ένα μοιραίο τροχαίο δυστύχημα. Ζητούν να μείνουν στην περιοχή μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματα που προκύπτουν από το δυστύχημα, τα οποία οδηγούν στο μπαρ της περιοχής που λέγεται «Αrcadia» και τους θαμώνες του, στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και τον αστυνόμο που ερευνά την υπόθεση και αναζητά τον αγαπημένο του σκύλο.

Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, ο Γιώργος Ζώης γίνεται πιο ξεκάθαρος και σαφής και θέτει ένα ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάποια φάση της ζωής μας. Ο τρόπος, δε, που το κάνει είναι εμπνευσμένος και φανερώνει ότι έχει και τη βούληση και την ικανότητα να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ιδέες που παρεκκλίνουν από την πεπατημένη πάνω σε ένα χιλιοειπωμένο θέμα, που προκαλεί βαθιά συγκίνηση και νοσταλγία.

Το «Arcadia» έχει αποσπάσει βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σεράγεβο και βραβείο α’ ανδρικής ερμηνείας (Βαγγέλης Μουρίκης) στο Φεστιβάλ του Χονγκ Κονγκ.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΣΤΕ ΩΣ ΦΩΣ **1/2

(ALL WE IMAGINE AS LIGHT)

ΙΝΔΙΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΓΙΑΛ ΚΑΠΑΝΤΙΑ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΚΑΝΙ ΚΟΥΣΡΟΥΤΙ, ΝΤΙΒΙΑ ΠΡΑΜΠΑ

Φορτωμένο με βραβεία, διακρίσεις και προσδοκίες για κάτι μεγάλο στη βραδιά της απονομής των Οσκαρ, το «Ολα όσα φανταζόμαστε ως φως» μας μεταφέρει στην πολύβουη Βομβάη, όπου τρεις γυναίκες διαφορετικών γενεών παλεύουν καθημερινά να βρουν το φως στη ζωή τους, μια κατεύθυνση που θα τους οδηγήσει σε ξέφωτο, μακριά από το τέλμα που τους επιφυλάσσει η καθημερινή τους αποξενωμένη ρουτίνα.

Και ενώ όλες οι προθέσεις είναι αγνές και ευγενείς, η φωτογραφία είναι εξόχως και ταιριαστά μελαγχολική και τα θέματα που βάζει στο τραπέζι η Παγιάλ Καπάντια σχολιάζονται επαρκώς, η σκηνοθέτις και σεναριογράφος μας αφήνει με τη γεύση του ανικανοποίητου. Περιορίζεται στη χαμηλόφωνη και νωχελική παρατήρηση και αποφεύγει τη λυτρωτική υπέρβαση.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Και η γιορτή συνεχίζεται… **. Του Ρομπέρ Γκεντιγκιάν με τους Αριάν Ασκαρίντ, Ζαν-Πιερ Νταρουσάν

Η Ρόζα είναι μια δραστήρια νοσοκόμα που προσπαθεί να είναι παρούσα στο αντικείμενο της δουλειάς της, στην οικογένειά της, στη συνδικαλιστική της ιδιότητα, στις πράξεις αλληλεγγύης στους συντοπίτες της στη Μασσαλία. Μέχρι που γνωρίζει τον ευγενικό και μοναχικό Ανρί και τον ερωτεύεται.

Ομορφη και «συμμαζεμένη» μικρή ταινία, για την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα και τον έρωτα, που έχει γυρισθεί με καλές προθέσεις και περνάει ξεκάθαρα τα καλοδεχούμενα μηνύματά της. Ομως, το «πρόβλημά» της είναι ακριβώς αυτό. Είναι «μικρή» ταινία και παρά τους συμπαθητικούς χαρακτήρες, δεν προορίζεται για κάτι «μεγάλο», που θα μας κρατήσει συντροφιά μετά τους τίτλους τέλους.

Λυκάνθρωπος. Του Λι Γουανέλ με τους Κρίστοφερ Aμποτ, Τζούλια Γκάρνερ

Ο Μπλέικ από το Σαν Φρανσίσκο κληρονομεί ένα απόμερο οικογενειακό σπίτι στο αγροτικό Ορεγκον, την ίδια στιγμή που ο πατέρας του εξαφανίζεται και θεωρείται νεκρός. Ο γάμος του με τη Σάρλοτ οδεύει προς διάλυση και ο Μπλέικ την πείθει να κάνουν ένα διάλειμμα μακριά από την πόλη, προκειμένου να επισκεφθούν το ακίνητο με τη νεαρή τους κόρη, Τζίντζερ.

Στην κόψη του ξυραφιού. Ντοκιμαντέρ του Χρήστου Ν. Καρακάση

Tο πρώτο ελληνικό ντοκιμαντέρ για την τέχνη του κουνγκ φου από τον σκηνοθέτη και παραγωγό Χρήστο Ν. Καρακάση, με κεντρικό πρόσωπο τον δάσκαλο Sifu, Κυριάκο Ελευθερίου, τον ιδρυτή του γυμναστικού και φιλοσοφικού ομίλου TΑΟ Club Χαλανδρίου, του Αττικού Ομίλου Πολεμικών Τεχνών.

Συγχώρεση (2005). Του Ούντι Αλόνι με τους Ιτάι Τιράν, Κλάρα Χούρι

Ο Ντέιβιντ είναι ένας Αμερικανός Εβραίος που κατατάσσεται στον ισραηλινό στρατό και μαθαίνει ότι και οι Παλαιστίνιοι έχουν αισθήματα. Ενώ περιπολεί στη Δυτική Οχθη, πυροβολεί ένα παιδί και καταλήγει σε ένα ψυχιατρείο γεμάτο με επιζώντες του Ολοκαυτώματος στο Ντέιρ Γιασίν, τον τόπο μιας πραγματικής παλαιστινιακής σφαγής. Ακολουθεί ο μαγικός ρεαλισμός: ο γιατρός του Ντέιβιντ τού δίνει ένα φάρμακο που διαγράφει τη μνήμη, το οποίο εγείρει μερικά μεγάλα ηθικά ερωτήματα.

