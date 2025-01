Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων είχε προγραμματιστεί για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε μετά την παράταση της περιόδου ψηφοφορίας λόγω των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες.

Η τελετή απονομής των Όσκαρ, που θα παρουσιαστεί από τον Αμερικανό κωμικό Κόναν Ο’ Μπράιεν, θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου.

Φέτος υπάρχουν δύο μιούζικαλ, δύο τεράστιοι ποπ σταρ, δύο ταινίες με τον Σεμπαστιάν Σταν, δύο ηθοποιοί από το Succession και αρκετές “βασίλισσες της επιστροφής” στον αγώνα για τα Όσκαρ.

Ακολουθούν μερικά από τα στοιχεία που αξίζει να παρακολουθήσετε όταν η Ακαδημία ανακοινώσει τις υποψηφιότητες της χρονιάς.

Βασίλισσες της επιστροφής

Η Πάμελα Άντερσον και η Ντέμι Μουρ επέστρεψαν στον αγώνα για τα βραβεία με τις ταινίες The Last Showgirl και The Substance αντίστοιχα.

Οι ιστορίες επιστροφής είναι δυνατές φέτος, ιδιαίτερα στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού, όπου πολλές υποψήφιες έχουν επιστρέψει μετά από χρόνια απουσίας από τον αγώνα για τα βραβεία.

Μία από τα φαβορί είναι η Ντέμι Μουρ από την ταινία The Substance, όπου υποδύεται μια γυναίκα που ανταλλάσσει το σώμα της με μια νεότερη και πιο όμορφη εκδοχή του εαυτού της.

Εξίσου, υπάρχει τεράστια συμπάθεια προς την Πάμελα Άντερσον, η οποία έχει ήδη αποσπάσει απροσδόκητες υποψηφιότητες για το SAG και τη Χρυσή Σφαίρα για την ευάλωτη και δυναμική της ερμηνεία στο The Last Showgirl, όπου υποδύεται μια ηλικιωμένη τραγουδίστρια στο Λας Βέγκας.

Η Μαριάν Ντζαν-Μπατίστ έχει μια πιθανότητα υποψηφιότητας για την ερμηνεία της στην ταινία Hard Truths του Μάικ Λι, όπου υποδύεται μια μόνιμα δυστυχισμένη γυναίκα, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη της υποψηφιότητα για την προηγούμενη συνεργασία τους, Secrets & Lies.

Οι ηγέτες της Ακαδημίας υποστήριξαν ότι η τελετή της 2ας Μαρτίου πρέπει να πραγματοποιηθεί, για τον οικονομικό αντίκτυπό τους στο Λος Άντζελες και ως σύμβολο ανθεκτικότητας της βιομηχανίας. Οι διοργανωτές έχουν ορκιστεί ότι τα φετινά βραβεία «θα γιορτάσουν το έργο που μας ενώνει ως παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα και θα αναγνωρίσουν εκείνους που πολέμησαν τόσο γενναία ενάντια στις πυρκαγιές».

Τέσσερις ταινίες έχουν προταθεί για το κορυφαίο βραβείο από το Σωματείο Παραγωγών, το Σωματείο Διευθυντών και το Screen Actors Guild: «Anora», «Conclave», «Emilia Pérez» και «A Complete Unknown». Σήμερα είναι πιθανό να προστεθούν σε αυτές η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ταινία «The Brutalist», το μουσικό blockbuster «Wicked» και το sequel επιστημονικής φαντασίας «Dune»: Part Two».

