Μάλιστα, μετά από μία «πρόκληση» που δέχτηκε από τον content creator Νίκο Σταματέλο, ο Γιώργος Κωνσταντίνου έβαλε… πλώρη να κατακτήσει και το TikTok, δημιουργώντας λογαριασμό και ανεβάζοντας το πρώτο του βίντεο.

Συγκεκριμένα, ο Νίκος Σταματέλος, επιχείρησε να δημιουργήσει εκ νέου το cast του δημοφιλούς Squid Game με ηθοποιούς από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, επιλέγοντας τον Γιώργο Κωνσταντίνου για τον ρόλο του πρωταγωνιστή, «456».

«Θέλουμε κάποιον κακομοίρη που η ζωή τον βαράει αλύπητα και αυτός να σφίγγει τα δόντια και να γίνεται αλάνι. Θα ήθελα πάρα πολύ τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ο James Stewart της Ελλάδας που αν είχε γεννηθεί στο εξωτερικό θα είχε ήδη δύο Όσκαρ, μπορεί να πουλήσει τέλεια και την οργή, και την απογοήτευση, και τα πάντα», ανέφερε στο βίντεο που είχε ανεβάσει ο Νίκος Σταματέλος.

Η απάντηση του Γιώργου Κωνσταντίνου δεν άργησε να έρθει, με τον ηθοποιό να δημιουργεί λογαριασμό στη δημοφιλή πλατφόρμα με όνομα προφίλ «i take my little hat», που σημαίνει «παίρνω το καπελάκι μου», αγαπημένη ατάκα από την ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα», όπου πρωταγωνιστούσε στο πλευρό της Μάρως Κοντού.

Στο πρώτο του βίντεο ο Γιώργος Κωνσταντίνου υποδύεται για μερικά δευτερόλεπτα τον «456», με την ανάρτησή του να συγκεντρώνει γρήγορα δεκάδες χιλιάδες προβολές, και πάνω από 18 χιλιάδες likes.

Στα σχόλια οι χρήστες του TikTok αποθεώνουν τον ηθοποιό, εκφράζοντας την αγάπη τους και τον θαυμασμό τους στο πρόσωπό του, και καλωσορίζοντάς τον στην πλατφόρμα.