H 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου (ξημερώματα Καθαράς Δευτέρας για την Ελλάδα) στο Dolby Theater του Χόλιγουντ με παρουσιαστή τον κωμικό Κόναν Ο’Μπράιαν. Η τελετή προβληθεί από το αμερικανικό δίκτυο ABC και για πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ, μέσω streaming από την πλατφόρμα Hulu.

Η ταινία «Emilia Pérez» του Netflix ξεχώρισε, καθώς συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων, 13 τον αριθμό σε 12 κατηγορίες, θέτοντας νέο ρεκόρ για τις μη αγγλόφωνες παραγωγές. Η Κάρλα Σοφία Γκασκόν, πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η πρώτη τρανς ηθοποιός που θα είναι υποψήφια για Όσκαρ, καθώς η Έλιοτ Πέιτζ που είχε προταθεί για Όσκαρ το 2009 έκανε τη φυλομετάβασή της 11 χρόνια αργότερα.

Το The Brutalist συγκέντρωσε εννέα υποψηφιότητες ενώ το The Substance και το Anora από έξι.

Καλύτερη Ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Perez

I’ m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Σκηνοθεσία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Emilia Perez

The Substance

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Adrien Brody, The Brutalist

Ralph Fiennes, Conclave

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Sebastian Stan, The Apprentice

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Cynthia Erivo

Karla Sofia Gascon

Mikey Madison

Demi Moore

Fernanda Torres

Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

B’ Γυναικείος Ρόλος

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rosselinni, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Μουσική

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Κοστούμια

A Complete Unknown

Conclave

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Φωτογραφία

The Brutalist

Dune: Part Two

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

Μοντάζ

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

Καλύτερο Τραγούδι

El Mal, Emilia Perez

The Journey, The Six Triple Eight

Mi Camino, Emilia Perez

Like A Bird, Sing Sing

Never Too Late, Elton John: Never Too Late

Σκηνογραφία

Wicked

Nosferatu

The Brutalist

Conclave

Dune 2

Διεθνής Ταινία

I’m Still Here

The Girl with The Needle

Emilia Perez

The Seed of a Sacred Fig

Flow

Ταινία Animation

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit

The Wild Robott

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelean War

Sugar Cane

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

Death By Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom Planet Apes

Wicked

Ήχος

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonders

Yuck

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Would Not Remain Silent