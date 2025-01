Τα ετήσια αυτά βραβεία αναγνωρίζουν τις εξαιρετικές εμπειρίες σε επίπεδο φιλοξενίας, το μοναδικό design και την απαράμιλλη φιλοξενία που χαρακτηρίζουν τα Brown Hotels. Θεωρούνται μία από τις πιο αξιόπιστες διακρίσεις του ταξιδιωτικού κλάδου, βασιζόμενες στις προτιμήσεις του κοινού.

Η ψηφοφορία για τα Travel + Leisure World’s Best Awards είναι ανοιχτή έως τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν τόσο στο τεύχος Αυγούστου 2025 του περιοδικού Travel + Leisure, όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα του. Ταξιδιώτες και επαγγελματίες του κλάδου καλούνται να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για τα ξενοδοχεία που έχουν επισκεφθεί και φημίζονται για την υποδειγματική φιλοξενία τους. Με τη συμμετοχή τους, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν φανταστικά δώρα, όπως ένα ταξίδι με το Viking Ocean Voyage για δύο άτομα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, χρηματικό έπαθλο 15.000 δολαρίων, και άλλα χρηματικά βραβεία.

H Δήμητρα Αρίδα (Vice President of Marketing, Brown Hotels), αναφερόμενη στην υποψηφιότητα, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι και ενθουσιασμένοι που το Isla Brown Corinthia, Curio Collection by Hilton και το Brown Acropol έχουν προταθεί από τους αφοσιωμένους αναγνώστες και συντάκτες του Travel + Leisure για τα World’s Best Awards. Αυτή η υποψηφιότητα αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε εξαιρετική φιλοξενία στους επισκέπτες μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η σκληρή δουλειά της ομάδας μας αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο και προσκαλούμε θερμά τους πιστούς επισκέπτες και συνεργάτες μας στον κλάδο να υποστηρίξουν αυτά τα ξενοδοχεία με την ψήφο τους.»

Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton

Στην ειδυλλιακή ακτογραμμή της Κορινθίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο Isla Brown Corinthia, Curio Collection by Hilton συνδυάζει το πρωτοποριακό design με ασύγκριτη χαλάρωση. Ένας κορυφαίος προορισμός από το 2022, το ξενοδοχείο υποδέχεται τους επισκέπτες του με την ατμόσφαιρα της αρχιτεκτονικής υπεροχής, χάρη στο φουτουριστικής αισθητικής κτίριο που δεσπόζει στην περιοχή και έχει τιμηθεί με το IDA Design Award 2022.

Οι επισκέπτες απολαμβάνουν εκπληκτική θέα στον Σαρωνικό Κόλπο από τα 166 δωμάτια του ξενοδοχείου, όλα με ιδιωτικά μπαλκόνια. Για ακόμη καλύτερη θέα, οι επισκέπτες μπορούν να μεταβούν στην ταράτσα του ξενοδοχείου, 550 τετραγωνικών μέτρων, πίνοντας ένα ποτό στο μπαρ ή χαλαρώνοντας σε ξαπλώστρες δίπλα στην εντυπωσιακή πισίνα σε ένα άκρως ατμοσφαιρικό σκηνικό.

Το Isla Brown Corinthia Resort & Spa προσφέρει εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων δύο πισινών και ιδιωτικής παραλίας βραβευμένης με Γαλάζια Σημαία. Το βραβευμένο spa του ξενοδοχείου διαθέτει σάουνα, χαμάμ και πέντε αίθουσες θεραπείας, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Οι γαστρονομικές επιλογές ικανοποιούν κάθε γούστο, με την παραδοσιακή ταβέρνα, το εστιατόριο με μπουφέ, το lobby bar, το pool bar και το μοναδικό rooftop bar να δημιουργούν εξαιρετικές γευστικές εμπειρίες. Επιπλέον, οι χώροι εκδηλώσεων του ξενοδοχείου μπορούν να φιλοξενήσουν έως 400 άτομα, ιδανικοί για επαγγελματικές συναντήσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Brown Acropol

Στην εμβληματική πλατεία Ομονοίας, το Brown Acropol αναδεικνύει τη ρετρό αισθητική της δεκαετίας του ’70, συνδυάζοντας μοναδικά το mid-century modern design με σύγχρονες, ζωντανές πινελιές. Εμπνευσμένοι από τη δεκαετία του 1960, οι εσωτερικοί χώροι κοσμούνται από ρετρό λεπτομέρειες, όπως τρόλεϊ-μπαρ και πικάπ, σε ζεστές αποχρώσεις πορτοκαλί και μουσταρδί. Το ξενοδοχείο προσφέρει άμεση πρόσβαση σε πολιτιστικά αξιοθέατα της Αθήνας, εντυπωσιακή θέα από το rooftop και μια ζωντανή ατμόσφαιρα που αποτυπώνει την ψυχή της πόλης.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την πανοραμική θέα της Αθήνας και της Ακρόπολης από το rooftop του ξενοδοχείου, εξοπλισμένο με τέσσερα υπαίθρια jacuzzi, αιώρες και ξαπλώστρες, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό χαλάρωσης. Το spa διαθέτει ιδιωτικές αίθουσες θεραπειών, σάουνα και χαμάμ, ενώ οι λάτρεις της άσκησης μπορούν να επωφεληθούν από το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο που βρίσκεται επίσης στο rooftop. Στο lobby, το ρετρό εμπνευσμένο cocktail bar και η βιβλιοθήκη προσφέρουν έναν φιλόξενο χώρο για κοινωνική αλληλεπίδραση.

Τα Brown Hotels είναι περήφανα που εκπροσωπούν την Ελλάδα στον σημαντικό αυτό παγκόσμιο διαγωνισμό και παραμένουν αφοσιωμένα στην παροχή μοναδικών εμπειριών φιλοξενίας, συνδυάζοντας τη σύγχρονη πολυτέλεια με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Για να ψηφίσετε, επισκεφθείτε τα Travel + Leisure World’s Best Awards εδώ .