Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι δόλιες αιτήσεις στόχευαν αγροτικά ταμεία της ΕΕ που διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ελληνική Αρχή Πληρωμών που είναι αρμόδια για τη διανομή κεφαλαίων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Οι έρευνες αποκάλυψαν πως οι ύποπτοι παρουσίασαν παραπλανητικές συμφωνίες ιδιοκτησίας γης ή μίσθωσης και συχνά διέμεναν σε τοποθεσίες διαφορετικές από αυτές που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους.

The EPPO in Athens has filed indictments against 100 suspects of defrauding EU agricultural funds, with an estimated damage of €2.9 million.

