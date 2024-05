Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Daily Mail, ο εξωπλανήτης, που ονομάζεται «Gliese 12b», είναι ελαφρώς μικρότερος από τον πλανήτη μας και έχει εκτιμώμενη θερμοκρασία επιφάνειας τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Ο Gliese 12b έχει χαρακτηριστεί ως ο «πλησιέστερος, πιο εύκρατος κόσμος στο μέγεθος της Γης μέχρι σήμερα» και είναι υποψήφιος για μελλοντική εξερεύνηση από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA.

DISCOVERY

A Venus-sized exoplanet with an 'Earth-like temperature' has been spotted just 40 light-years away from us.

The potentially-habitable world, named Gliese 12 b, orbits its host star every 12.8 days and has an estimated surface temperature of 42°C (107°F).

