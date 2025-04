Ανάμεσα στους νικητές που ξεχώρισαν είναι η LG SIGNATURE OLED T, η πρώτη ασύρματη transparent τηλεόραση στον κόσμο, η οποία απέσπασε το περίφημο βραβείο Best of the Best. Αυτή η πρωτοποριακή τηλεόραση επιτρέπει στους χρήστες να εναλλάσσονται μεταξύ διαφανών και αδιαφανών λειτουργιών με το πάτημα ενός κουμπιού, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την ψυχαγωγία και το σχεδιασμό του χώρου διαβίωσης. Με οθόνη 4K OLED 77 ιντσών, η LG SIGNATURE OLED T προσφέρει εκπληκτική ποιότητα εικόνας, μοναδικές οπτικές εμπειρίες που μοιάζουν με επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και την ευελιξία της ασύρματης εγκατάστασης.

Ένα άλλο σημείο αναφοράς είναι το Self-Driving AI Home Hub της LG (Project: Q9), ένας έξυπνος οικιακός μηχανισμός AI με δυνατότητα LG FURON, σχεδιασμένος για ανεξάρτητη πλοήγηση. Αυτό το καινοτόμο προϊόν, που τροφοδοτείται από την Affectionate Intelligence της LG, αναγνωρίστηκε με το Red Dot Design Award και επιλέχθηκε επίσης ως νικητής στη κατηγορία Innovative Design. Το Hub μπορεί να κατανοήσει τους χρήστες και να αλληλεπιδράσει μαζί τους με φυσικό τρόπο, βελτιώνοντας διάφορες πτυχές της εμπειρίας του έξυπνου σπιτιού για να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή.

Η κριτική επιτροπή των βραβείων επαίνεσε τον φιλικό, παρόμοιο με κατοικίδιο ζώο, σχεδιασμό του και την ικανότητά του να εμφανίζει διαφορετικά «συναισθήματα» χρησιμοποιώντας ψηφιακά κινούμενα μάτια.

Εκτός από αυτές τις κορυφαίες διακρίσεις, η LG έλαβε 32 βραβεία σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών προϊόντων, όπως ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, καθαριστές αέρα, προϊόντα ήχου, οθόνες και ρομπότ για εμπορικούς σκοπούς.

Η εντυπωσιακή επίδοση της LG στο Red Dot Award ακολουθεί την επιτυχία της στο iF Design Award 2025, όπου κέρδισε 36 βραβεία. Προϊόντα όπως η τηλεόραση LG QNED, το LG StanbyME 2 και το ψυγείο LG SIGNATURE με Smart InstaView™ είναι πλέον διπλά νικητές, αφού έχουν αναγνωριστεί τόσο στο iF Design Award όσο και στο Red Dot Award την ίδια χρονιά.

«Θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε τα όρια της σχεδιαστικής καινοτομίας, στηριζόμενοι στη βαθιά κατανόηση των πελατών μας για να προσφέρουμε ανθρωποκεντρικές καινοτομίες σε προϊόντα, λύσεις και εμπειρίες πελατών», δήλωσε ο Chung Wook-jun, επικεφαλής του Corporate Design Center της LG Electronics.