Η AI ως καταλύτης Μετασχηματισμού: Η AI μειώνει το κόστος της σκέψης και της λήψης αποφάσεων, όπως το διαδίκτυο μείωσε το κόστος μετάδοσης πληροφοριών. Από την αυτοματοποίηση καθημερινών εργασιών, όπως η διαχείριση email, μέχρι την ανάπτυξη πρωτοποριακών επιχειρηματικών στρατηγικών, η τεχνολογία αυτή επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία των οργανισμών. Παραδείγματα όπως η Google και η Amazon δείχνουν πώς η AI μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο μιας επιχείρησης, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και τη δημιουργικότητα.

Ο Lakhani υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη μιας «ψηφιακής νοοτροπίας» είναι κρίσιμη για τις επιχειρήσεις. Αυτό δεν αφορά μόνο την κατανόηση της τεχνολογίας αλλά και την ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής. Οι ηγέτες πρέπει να δημιουργούν περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται συνεχώς και ενσωματώνουν την AI στις καθημερινές τους πρακτικές.

Προκλήσεις και Ευκαιρίες: Παρόλο που η AI προσφέρει τεράστιες δυνατότητες, συνοδεύεται από προκλήσεις, όπως η αντιμετώπιση προκαταλήψεων που μπορεί να ενισχυθούν από αλγόριθμους. Εδώ, η ευθύνη βρίσκεται στους ηγέτες, οι οποίοι πρέπει να διασφαλίσουν τη σωστή εκπαίδευση των συστημάτων και τη δίκαιη χρήση τους.

Το Μέλλον ανήκει σε ανθρώπους με Τεχνητή Νοημοσύνη: Οπως τονίζει ο Lakhani, «Η AI δεν θα αντικαταστήσει τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν θα αντικαταστήσουν αυτούς που δεν τη χρησιμοποιούν». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης της τεχνολογίας όχι μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες αλλά από όλους τους εργαζόμενους. Η επιτυχία εξαρτάται από την ικανότητα των επιχειρήσεων να πειραματίζονται, να προσαρμόζονται και να ενδυναμώνουν τους ανθρώπους τους.

Συμπέρασμα: Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απειλή, αλλά εργαλείο που προσφέρει νέες δυνατότητες. Οι επιχειρήσεις όπως και ο δημόσιος τομέας που θα επενδύσουν στη σωστή ενσωμάτωσή της, διαμορφώνοντας μια κουλτούρα μάθησης και προσαρμοστικότητας, θα είναι αυτές που θα ξεχωρίσουν στο μέλλον.

Στον Δήμο Αθηναίων η νέα δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη από την πρώτη στιγμή. Εγκαταστήσαμε λογισμικό στα Drones της δημοτικής αστυνομίας, το οποίο μπορεί να διαχωρίζει και να καταμετρά αντικείμενα, ανθρώπους, ζώα. Τις επόμενες μέρες ανακοινώνουμε τη δημιουργία μηχανής αναζήτησης με ΤΝ μέσα στην ιστοσελίδα του cityofathens.gr, ενώ θα ακολουθήσει η εμφάνιση του AI agent που θα απαντά στις ερωτήσεις των πολιτών εύκολα και γρήγορα.

Στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα πρέπει να εκπαιδευθούν οι υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να γίνουν πιο παραγωγικοί και να βελτιώσουν την ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών. Η οριζόντια εγκατάσταση της ΤΝ σε διάφορα επίπεδα που συγκεντρώνονται δεδομένα θα ενισχύσει σημαντικά την καλύτερη απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης, ενώ θα βελτιώσει σημαντικά τις αποφάσεις στον σχεδιασμό νέων πολιτικών και αποφάσεων.

Αυτό το άρθρο βασίζεται στις ιδέες που παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή Karim Lakhani στο Harvard Business Review, στο άρθρο του με τίτλο: «AI Won’t Replace Humans – But Humans With AI Will Replace Humans Without AI».