Η LG Electronics (LG), πρωτοπόρος εταιρεία στον τομέα της οικιακής ψυχαγωγίας, παρουσιάζει τις premium τηλεοράσεις της: την εντυπωσιακή σειρά LG OLED evo AI M και την επαναστατική LG Signature OLED T. Με κοινό παρονομαστή την πραγματικά ασύρματη σύνδεση, οι κορυφαίες αυτές τηλεοράσεις επαναπροσδιορίζουν την αισθητική του χώρου σας και την εμπειρία θέασης, δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο που αγαπάτε, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης

καλωδίων.

Ασύρματη σύνδεση και εύκολη τοποθέτηση

Στην καρδιά της σύγχρονης καθημερινότητας, ο χώρος μας είναι πολύτιμος και η αισθητική του παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινή μας ευκολία και άνεση. Φανταστείτε μια τηλεόραση που ενσωματώνεται αρμονικά στο περιβάλλον σας, χωρίς καλώδια 1 . Η LG φέρνει αυτή την οπτική πραγματικότητα με τις νέες OLED τηλεοράσεις, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε τον απόλυτο χώρο ψυχαγωγίας, εστιασμένο αποκλειστικά σε εσάς και το αγαπημένο σας περιεχόμενο.

Η LG OLED evo AI M και η LG Signature OLED T διαθέτουν ασύρματη μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω του Zero Connect Box 2 . Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόραση οπουδήποτε στον χώρο σας, διατηρώντας ένα minimal και κομψό περιβάλλον.

Ο χαρακτηρισμός πραγματικά ασύρματη βασίζεται στην επικύρωση NVIDIA G-Sync compatible για μείωση του τρέμουλου, χαμηλή καθυστέρηση εισόδου και απόδοση χωρίς τρεμόπαιγμα. Χωρίς οπτικές απώλειες από τα αποτελέσματα εσωτερικών δοκιμών με ISO/IEC 29170-2 με την πραγματική απόδοση να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις, τις συνθήκες περιβάλλοντος και τη χρήση.

Η ασύρματη OLED TV αναφέρεται στη συνδεσιμότητα μεταξύ του Zero Connect Box και της οθόνης.

Το Zero Connect Box πρέπει να εγκαθίσταται χαμηλότερα από τον ασύρματο δέκτη της τηλεόρασης. Οι συσκευές πρέπει να συνδέονται μέσω καλωδίου στο Zero Connect Box. Απαιτείται σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας τόσο στην οθόνη τηλεόρασης όσο και στο Zero Connect Box

Παράλληλα, η διάφανη οθόνη OLED εναλλάσσεται απρόσκοπτα μεταξύ διαφανούς και αδιάφανης κατάστασης, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία θέασης και αξεπέραστη ευελιξία καθώς εναρμονίζεται με κάθε χώρο. Μέσω των τεχνολογιών True Wireless Video and Audio Transmission της LG, η OLED T αναβαθμίζει την ψυχαγωγία στο σπίτι δημιουργώντας μία καθηλωτική, εμπειρία θέασης χωρίς καλώδια.

Με 4K ανάλυση, βαθύ μαύρο και προηγμένο επεξεργαστή με τεχνητή νοημοσύνη, η εικόνα προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο με πλούσιους τόνους και αποχρώσεις για εικόνες που ζωντανεύουν. Μάλιστα, με το webOS: ReNew, και το ενσωματωμένο ΑΙ,

προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις και λύσεις για απολαυστικές στιγμές στο σπίτι.

Απολαύστε ταινίες, σειρές και αθλητικές διοργανώσεις με την υψηλότερη δυνατή

ποιότητα εικόνας και ήχου, χάρη στις πρώτες πραγματικά ασύρματες τηλεοράσεις της

LG. Το μέλλον της οικιακής ψυχαγωγίας είναι εδώ – και είναι απαλλαγμένο από

καλώδια!