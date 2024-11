Οι εκτιμήσεις της NASA για το μέγεθός του δεν είναι ακριβείς. Ο αστεροειδής αναμένεται να περάσει από τη Γη σε απόσταση διπλάσια της απόστασης Γης-Σελήνης, γεγονός που τον καθιστά σχετικά «κοντινό» με αστρονομικούς όρους.

Ο 2006 WB έχει διάμετρο περίπου 100 μέτρα, μέγεθος που αντιστοιχεί σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της NASA για το μέγεθός του δεν είναι ακριβείς και μπορεί να φτάνει τα 150 μέτρα ή να είναι μικρότερος. Ο αστεροειδής αναμένεται να περάσει από τη Γη σε απόσταση διπλάσια της απόστασης Γης-Σελήνης, γεγονός που τον καθιστά σχετικά «κοντινό» με αστρονομικούς όρους.

Asteroid 2006 WB, estimated to be up to 500 feet wide, will pass Earth on November 26 at more than twice the distance to the Moon.#KBCniYetu ^RO pic.twitter.com/jNSxeiHddW

— KBC Channel1 News (@KBCChannel1) November 26, 2024