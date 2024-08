Ο ταλαντούχος Βραζιλιάνος μέσος της αγγλικής ομάδας προσγειώθηκε στο χορτάρι και γύρισε τον αστράγαλό του, στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ. Ο Ντανίλο σφάδαζε από τον πόνο και όλα δείχνουν πως πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό.

Το ιατρικό επιτελείο της Νότιγχαμ Φόρεστ έσπευσε στο σημείο, όπου βρισκόταν πεσμένος ο Βραζιλιάνος στο “City Ground” για να διακομιστεί στ’ αποδυτήρια ο ποδοσφαιριστής ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες πριν υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Our thoughts are with Nottingham Forest’s Danilo who seems to have suffered a season ending injury in their first game pic.twitter.com/dyha1R0cSo

— Pubity Sport (@pubitysport) August 17, 2024