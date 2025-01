Η ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» έγινε γνωστή σχεδόν μια ώρα πριν τη σέντρα του μεγάλου ντέρμπι, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δίνει φανέλα βασικού στον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Ο Βάσκος ξεκινά πίσω από τον Ελ Κααμπί τον Τσικίνιο, ενώ στη δεξιά πλευρά παίζουν οι Κοστίνια, Ροντινέι.

Με διάταξη 4-2-3-1 ο Μεντιλίμπαρ ξεκινά τον Τζολάκη στην εστία και τους Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο, Ορτέγκα στην άμυνα. Ο Έσε επανέρχεται στον άξονα στο πλάι του Μουζακίτη, οι Ροντινέι-Ζέλσον στα «φτερά» και ο Τσικίνιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! ⚪️#Olympiacos #OLYPAO #slgr pic.twitter.com/YOLxvHNkXt

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 26, 2025