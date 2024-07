Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε θέσει ως άμεση προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό την παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, του παίκτη που με τα 11 γκολ του στα νοκ-άουτ ματς του Conference League (συμπεριλαμβανομένου και του χρυσού τέρματος στον τελικό κόντρα στην Φιορεντίνα) συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονταν εδώ και καιρό σε διαπραγματεύσεις με τον 31χρονο Μαροκινό για να τον πείσουν να επεκτείνει τη συνεργασία του μαζί τους, με τον Ελ Κααμπί να δίνει τα χέρια με τους ερυθρολεύκους, κλείνοντας τα αυτιά στις σειρήνες από υπόλοιπη Ευρώπη και (κυρίως) Σαουδική Αραβία.

We FOUGHT and WON together, we CONQUERED together and now WE WILL KEEP ON DREAMING together! Ayoub El Kaabi has renewed with Olympiacos FC! ⚪️ @AyoubElKaabi

