Ο Τζόκοβιτς κέρδισε με 6-3 6-4 6-2 στον τελευταίο αγώνα που παίχτηκε στο SW19 τη Δευτέρα.

Αμέσως μετά τον αγώνα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης εντός γηπέδου, ο Τζόκοβιτς εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συμπεριφορά ορισμένων τμημάτων του κοινού.

Η συνομιλία του Τζόκοβιτς με το BBC διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά πριν σηκωθεί όρθιος και απομακρυνθεί.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με τον δημοσιογράφο να θίγει το θέμα των σχολίων του Τζόκοβιτς μετά τον αγώνα για τον κόσμο, προτού τον ρωτήσει πώς ένιωσε αφού είχε λίγο περισσότερο χρόνο για προβληματισμό.

Ο Τζόκοβιτς απάντησε: «Το ίδιο».

Στη συνέχεια, ο 37χρονος ρωτήθηκε εάν, ως επτά φορές πρωταθλητής στο Wimbledon, πίστευε ότι λαμβάνει τον σεβασμό που του αξίζει.

Ο ταραγμένος Τζόκοβιτς απάντησε: «Κοιτάξτε, όπως είπα στη συνέντευξη μετά τον αγώνα, ευχαρίστησα όλο τον κόσμο.

«Έχεις κάποια άλλη ερώτηση πέραν αυτών που αφορά τους θεατές; Είσαι προσηλωμένος μόνο σε αυτό ή έχεις ερωτήσεις και για το παιχνίδι;» ρώτησε τον δημοσιογράφο ο Νόβακ Τζόκοβιτς εμφανώς ενοχλημένος.

«Αυτή είναι η τρίτη ερώτηση που μου κάνεις γι’ αυτό. Έχω πει ό,τι είχα να πω» συνέχισε ο Σέρβος τενίστας.

Ο 24 φορές πρωταθλητής του Grand Slam στο single πίστευε ότι κάποιοι οπαδοί του τον θαύμασαν, αν και στην πραγματικότητα φώναζαν «Ruuuuuuune» για να υποστηρίξουν τον 21χρονο αντίπαλό του.

Μετά την αποχώρησή του από το Centre Court, ο Τζόκοβιτς κάθισε αργότερα για άλλη μια συνέντευξη, αλλά όχι για πολύ.

Novak Djokovic walked away from our post-match interview last night after we asked him about his reaction to some of the Centre Court crowd.#BBCTennis #Wimbledon pic.twitter.com/JoCnVzRCm9

— BBC Sport (@BBCSport) July 9, 2024