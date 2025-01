Η Νότιγχαμ Φόρεστ ισοβάθμησε με την Άρσεναλ στην δεύτερη θέση της Premier League μετά τη νίκη της με σκορ 3-2 επί της Σαουθάμπτον στο Σίτι Γκράουν την Κυριακή.

Τα γκολ του Έλιοτ Άντερσον, του Κάλλουμ Χάντσον-Οντόι και του Κρις Γούντ στο πρώτο ημίχρονο έφεραν την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο μπροστά στο σκορ.

Ωστόσο, η Νότιγχαμ Φόρεστ, έδειξε τη σκληρή της άμυνα καθώς η Σαουθάμπτον απείλησε να κάνει επιστροφή με γκολ από τους Γιαν Μπεντενέρκ και Πολ Ονουάτσου.

Ωστόσο, σε ένα σημείο, οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα χάρη στον Νίκολα Μιλένκοβιτς.

Ο διαιτητής Τέιλορ αρχικά είχε αφήσει το γκολ να μετρήσει, πριν το VAR παρέμβει και προτείνει μια ανασκόπηση της φάσης στην οθόνη δίπλα στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, όταν ο διαιτητής πήγε να παρακολουθήσει τα πλάνα, οι οπαδοί της Φόρεστ πίσω από την οθόνη, με χιουμοριστικό τρόπο, άρχισαν να του κουνάνε πιστωτικές κάρτες και πορτοφόλια, κάνοντάς του μια “πλάκα” προσπαθώντας να τον δωροδοκήσουν και να επηρεάσουν την απόφασή του.

Το στιγμιότυπο από τη στιγμή αυτή έγινε αμέσως viral, με έναν χρήστη να λέει: «Αυτό είναι πραγματικά αστείο.»

Για την ιστορία πάντως, ο διεθνής ρέφερι ακύρωσε το γκολ, αλλά η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη κατέκτησε το στόχο της!

Nottingham Forest fans seen holding their credit cards and wallet up to the referee while he’s checking VAR#NFFCpic.twitter.com/Ut0c40fnKq

— (@widescores_com) January 19, 2025