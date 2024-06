Η ομάδα του Σεργκέι Ρεμπρόφ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον πέμπτο όμιλο έχοντας συγκεντρώσει 4 βαθμούς, όσους δηλαδή και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες (Ρουμανία, Βέλγιο, Σλοβακία), πλην όμως είχε τη χειρότερη διαφορά τερμάτων με -2 (2 γκολ υπέρ και τέσσερα κατά).

Έτσι, έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείεται από τους ομίλους της διοργάνωσης έχοντας μαζέψει 4 πόντους, ενώ και για πρώτη φορά στην ιστορία των Euro και οι τέσσερις ομάδες τελειώνουν με τους ίδιους βαθμούς μετά τις τρεις αγωνιστικές.

The final standings in Group E:

◉ 1. Romania (4 points)

◉ 2. Belgium (4 points)

◉ 3. Slovakia (4 points)

◎ 4. Ukraine (4 points)

The first time in EUROs history that all four teams have finished on the same points. #EURO2024 | @bet365 | #Ad

