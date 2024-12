Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

1832

Η Σάμος αναγνωρίζεται από τον σουλτάνο Μαχμούτ Β’ ως αυτόνομη ηγεμονία, υποτελής στην Τουρκία και υπό την εγγύηση των τριών Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας).

1893

Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση. Ο Χαρίλαος Τρικούπης δηλώνει στη Βουλή: «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν».

1905

Ο γερμανός γιατρός Ρόμπερτ Κοχ τιμάται με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του βακίλου που προκαλεί φυματίωση.

1957

Νέες αιματηρές συγκρούσεις μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου με τον βρετανικό στρατό και την αστυνομία. Την ίδια μέρα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφαίνεται υπέρ της αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

1963

Ο Γιώργος Σεφέρης βραβεύεται με Νόμπελ Λογοτεχνίας.

1964

Ο γάλλος συγγραφέας Ζαν Πολ Σαρτρ αρνείται να παραλάβει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει το γόητρο της συγγραφικής του δουλειάς.

Γεννήσεις

1790

Γιάκομπ Φαλμεράιερ, αυστριακός περιηγητής, δημοσιογράφος, πολιτικός και ιστορικός, περισσότερο γνωστός για τις περιηγητικές αφηγήσεις του και τις θεωρίες του σχετικά με τη φυλετική καταγωγή των Νεοελλήνων. (Θαν. 26/4/1861)

1815

Άντα Λάβλεϊς, αγγλίδα μαθηματικός, κόρη του Λόρδου Βύρωνα, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής. (Θαν. 27/11/1852)

1930

Γιώργος Παπαβασιλείου, έλληνας πρωταθλητής των στιπλ (ΑΕΚ) και προπονητής. (Θαν. 12/3/2020)

1960

Κένεθ Μπράνα, βρετανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.

Θάνατοι

1896

Άλφρεντ Μπέρνχαρντ Νόμπελ, σουηδός χημικός, μηχανικός, εφευρέτης, επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, που αθλοθέτησε τα ομώνυμα βραβεία, τα οποία απονέμονται κάθε χρόνο στην επέτειο του θανάτου του. (Γεν. 21/10/1833)

1956

Αλέξανδρος Δελμούζος, έλληνας πρωτοπόρος παιδαγωγός. (Γεν. 31/12/1880)

1967

Ότις Ρέντινγκ, αμερικανός τραγουδιστής της σόουλ. («Sitting on the dock of the bay») (Γεν. 9/9/1941)