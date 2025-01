«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Marianne Faithfull», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. «Η Marianne απεβίωσε ειρηνικά σήμερα στο Λονδίνο, παρέα με την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ».

Singer and actress Marianne Faithfull has died at the age of 78.https://t.co/SytKon76ue pic.twitter.com/wl4i997KKd — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 30, 2025

Η Φέιθφουλ ήταν γνωστή για επιτυχίες όπως το As Tears Go By, το οποίο έφτασε στο top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου το 1964, και για πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το 1968 με τίτλο The Girl On A Motorcycle.

Γεννημένη το 1946 στο Λονδίνο, καταγόταν από την πλευρά της μητέρας της από αυστριακή αριστοκρατική οικογένεια αλλά μεγάλωσε σε ένα σχετικά συνηθισμένο περιβάλλον στο Reading.

Αφού έφυγε για το Λονδίνο στην εφηβεία της, γνώρισε τον μάνατζερ των Rolling Stones Άντριου Όλνταμ, ο οποίος ζήτησε από τον Μικ Τζάγκερ και τον Κιθ Ρίτσαρντς να γράψουν το 1964 το ντεμπούτο της single As Tears Go By, το οποίο έφτασε στο Top 10 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Φέιθφουλ άρχισε την καριέρα της ως ηθοποιός εκείνη την εποχή. Στην οθόνη, έπαιξε στο πλευρό των Όρσον Γουέλες και Αλέν Ντελόν, ενώ υποδύθηκε τον εαυτό της στην ταινία του Jean-Luc Godard «Made in the USA» του 1966.

Συχνά περιγράφεται ως μούσα των Rolling Stones έχοντας κάποτε πει στον Τζάγκερ «τα άγρια άλογα δεν θα μπορούσαν να με τραβήξουν μακριά», που έγινε το ρεφρέν του Wild Horses, ενώ οι μάχες της με τα ναρκωτικά αποδείχθηκαν επίσης έμπνευση για τα τραγούδια Dear Doctor και You Can’t Always Get What You Want. Συνυπέγραψε το τραγούδι Sister Morphine, το οποίο ηχογραφήθηκε από τους Rolling Stones για το άλμπουμ τους Sticky Fingers.

Το 1970 έχασε την επιμέλεια του γιου της, χώρισε με τον Τζάγκερ και έμεινε άστεγη, ζώντας στους δρόμους του Soho στο Λονδίνο, καθώς προσπαθούσε να κόψει την ηρωίνη. «Είχα ζήσει σε ένα πολύ ψεύτικο είδος κόσμου τη δεκαετία του ’60», δήλωσε το 2016. «Το κινέζικο εστιατόριο με άφησε να πλύνω τα ρούχα μου εκεί. Ο άνθρωπος που είχε τον πάγκο με το τσάι μου έδινε φλιτζάνια τσάι». Γύρισε σιγά σιγά τη ζωή της και έβαλε τέλος σε μια σχεδόν δεκαετή περίοδο αποχής από τη μουσική με το country άλμπουμ Dreamin’ My Dreams το 1976.

Στερέωσε την επιστροφή της με ένα από τα πιο αναγνωρισμένα άλμπουμ της, το υποψήφιο για Grammy Broken English του 1979, αγκαλιάζοντας τη synth-pop και το post-punk με μια συγκινητικά ωμή, βαθύτερη φωνή.

Η Faithfull παντρεύτηκε και χώρισε δύο επιπλέον φορές, με τον Ben Brierly του πανκ συγκροτήματος The Vibrators και τον ηθοποιό Giorgio Della Terza.

Στα τελευταία της χρόνια, έζησε στο Παρίσι και αντέδρασε στην τρομοκρατική επίθεση στον συναυλιακό χώρο Bataclan της πόλης, όπου σκοτώθηκαν 90 άνθρωποι το 2015, με ένα τραγούδι με τίτλο They Come at Night που έγραψε την ημέρα των επιθέσεων.

Η Faithfull είχε πολλά προβλήματα υγείας. Το 2007, ανακοίνωσε ότι έπασχε από την ηπατίτιδα C του ήπατος, έχοντας διαγνωστεί 12 χρόνια νωρίτερα. Έκανε μια επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μετά από διάγνωση καρκίνου του μαστού το 2006 και αντιμετώπισε πολλές παθήσεις των αρθρώσεων στα τελευταία χρόνια της ζωής της, συμπεριλαμβανομένης της αρθρίτιδας. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, υπέφερε επίσης από ανορεξία κατά τη διάρκεια του εθισμού της στην ηρωίνη. Το 2020, προσβλήθηκε από το Covid-19 και νοσηλεύτηκε για 22 ημέρες στο νοσοκομείο.

