Επόμενη εικόνα. Η κεντρική σκηνή ασφυκτικά γεμάτη. Τα εισιτήρια, άλλωστε, είχαν γίνει sold out σε ελάχιστη ώρα και για τις τρεις συναυλίες του Αυστραλού καλλιτέχνη.

Απόλυτο σκοτάδι. Μόνο μία δέσμη φωτός στο μεγάλο πιάνο πάνω στη σκηνή, που γεμίζει με την απαραίτητη δόση καπνού για την ατμόσφαιρα. Σαν να βρίσκεσαι σε κάποιο «σκοτεινό» μπαρ της Αμερικής. Ο Νικ Κέιβ μπαίνει. Με κοστούμι, γραβάτα και το wet look, όπως πάντα, στα μαλλιά του. Απευθύνεται στους θεατές, χαιρετά την… Αθήνα.

Στην άκρη της σκηνής στέκεται, με απίστευτη συστολή, ένας ακόμα σταρ, ο Κόλιν Γκρίνγουντ των Radiohead, ο οποίος θα τον συνοδεύσει διακριτικά στα τραγούδια με το ηλεκτρικό του μπάσο.

Ο Νικ Κέιβ κάθεται στο πιάνο. Εξηγεί το κόνσεπτ της βραδιάς. Εχει επιλέξει να ερμηνεύσει τραγούδια με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως όταν τα παρουσίαζε σε πρώιμη, σχεδόν μη επεξεργασμένη μορφή στις μπάντες του, στους μουσικούς με τους οποίους συνεργαζόταν όλες αυτές τις δεκαετίες της πορείας του στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα.

Ετσι, ξεκίνησε μια συναυλία- εξομολόγηση. Ενιωθες πως ο Νικ Κέιβ είχε «σκάψει» βαθιά μέσα του για να παρουσιάσει τα τραγούδια του με έναν διαφορετικό τρόπο. Τα περισσότερα τα προλόγιζε πριν τα ερμηνεύσει. Εκπέμποντας συναίσθημα, με την απαραίτητη δόση μελαγχολίας, μίλησε για τα παιδιά του, τη ζωή, την απόγνωση, την ελπίδα και το θάνατο, τον οποίο δεν φοβάται.

Ερμήνευσε κομμάτια όπως τα «I need you», «Love letter», «Papa won’t leave you, Henry»,«Mercy seat», «Girl in amber» και πολλά ακόμα.

«Επαιξε» με το κοινό. Στο «God is in the house», βέβαια, οι θεατές δεν τον… ακολούθησαν και εκεί σχολίασε πως στις ΗΠΑ θα το είχαν κάνει. Βρήκε, όμως, θερμή ανταπόκριση στο «Balcony man», όπου ζήτησε «φασαρία» μόνο από όσους βρίσκονταν στα θεωρεία. Αλλά και στο «Into my arms», όπου ένα νεύμα του ήταν αρκετό για να ακουστεί «γλυκά» το ρεφρέν από όλο το κοινό. Αρνήθηκε ευγενικά να τραγουδήσει κάποιες «παραγγελιές» και έμεινε «πιστός» στο πρόγραμμα που είχε δημιουργήσει.

Στο τέλος γνώρισε την αποθέωση. Ολοι σηκώθηκαν όρθιοι. Ο «σκοτεινός πρίγκιπας» είχε δώσει μια μυσταγωγική παράσταση και οι θεατές τού το ανταπέδωσαν με το πιο θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Το πείραμα πέτυχε

Το καλοκαίρι είναι γεμάτο με σημαντικές συναυλίες. Μεγάλα ονόματα σε μεγάλους χώρους. Να, όμως, που διοργανώνονται και διαφορετικά, πρωτοποριακά δρώμενα. Η μοναδική παράσταση του Νικ Κέιβ στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα για το πώς μπορούν να βιώσουν οι θεατές μια συναυλία «άλλου τύπου». Το πείραμα πέτυχε. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι καλλιτέχνες.

