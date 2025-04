Συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι παραβιάζουν περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο αλλά αφήνει ανοιχτό και το παράθυρο της συνεργασίας με την Ελλάδα στο Αιγαίο. Επίσης τονίζεται ότι οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας και οι ελληνικές αξιώσεις οι σχετικές με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό δεν πρόκειται να έχουν νομικές συνέπειες για την Αγκυρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Kάποιες από τις περιοχές που καθορίζονται στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που έχει δηλώσει η Ελλάδα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., παραβιάζουν τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι μονομερείς ενέργειες και διεκδικήσεις της Ελλάδας δεν θα έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, ότι το διεθνές δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών σε αυτές τις θάλασσες, μεταξύ άλλων σε περιβαλλοντικά θέματα, και ότι στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο Πέλαγος».

