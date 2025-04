Ημερες κορονοϊού ζουν οι αγορές: Μαύρη Παρασκευή για τη Wall Street και τα άλλα Χρηματιστήρια - Πτώση πάνω από 2.200 μονάδες για τον Dow Jones

χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά

A man walks past a Wall Street marking outside the New York Stock Exchange (NYSE) building on Tuesday following Monday’s broad sell off in New York City, U.S., March 11, 2025. REUTERS/Shannon Stapleton