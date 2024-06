Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε όλους όσους της στάθηκαν και συντέλεσαν στο να μοιραστεί με τον κόσμο την ιστορία της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα παιδιά της. «Φυσικά, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς την καθημερινή αγάπη και υποστήριξη από τα υπέροχα παιδιά μου» είπε για τους τρεις γιους της. «Ευχαριστώ, Ρενέ-Σαρλ. Σε ευχαριστώ, Νέλσον. Ευχαριστώ, Έντι. Σας ευχαριστώ πολύ» πρόσθεσε. Βίντεο από τη βραδιά, μοιράστηκαν ορισμένοι από τους καλεσμένους στο Twitter.

Just finished @celinedion @PrimeVideo doc “I Am: Celine” doc @AMCTheatres @ShopTownSquare. At once gutted and optimistic. This disease has been running the show. Some terrifying moments, offset by displays of true courage. Video is of Celine in NYC, prior to the screening …… pic.twitter.com/wO09jutUGI

— John Katsilometes (@johnnykats) June 18, 2024