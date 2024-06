Η Κατερίνα Καραβάτου θα μας καλωσορίζει στο πιο χαρμόσυνο event του καλοκαιριού! Στο ανανεωμένο και πιο fun από ποτέ ριάλιτι, όπου άντρες και γυναίκες αναζητούν το ιδανικό τους ταίρι και πιστεύουν στη δύναμη της αγάπης! Η διαδικασία είναι απλή και γνώριμη και μας θυμίζει τους κανόνες και τη γοητεία του… φλερτ που έχουμε πια ξεχάσει.

Στη χαλαρή ατμόσφαιρα του σπιτιού οι υποψήφιοι ερωτοχτυπημένοι συστήνονται, συζητούν και αφιερώνουν χρόνο για να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο! Μέσα από διασκεδαστικές αποστολές, οι πρωταγωνιστές του Power of love μπορούν να δείξουν τις δεξιότητές τους, να διεκδικήσουν σημαντικά έπαθλα αλλά και να απολαύσουν λίγο περισσότερο τη συντροφιά που θα επιλέξουν.

Η παρουσιάστρια, για τις ανάγκες του ριάλιτι, μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη ανεβάζοντας την Παρασκευή τις πρώτες φωτογραφίες.

Κατερίνα Καραβάτου – Μαζί της οι συνεργάτες της

Σε βίντεο που ανήρτησε η ίδια, για να ευχηθεί στον Στέλιο Κουδουνάρη χρόνια πολλά, βλέπουμε στο πλάι της στενούς συνεργάτες.

Η Κατερίνα επέλεξε τη make up artist και τον κομμωτή, που επιμελούνταν το look της στο My style rocks, για το Power of love.

