Η Blue Ivy φόρεσε για την πρεμιέρα ένα στράπλες χρυσό φόρεμα με μακριά ουρά. Στο κόκκινο χαλί μαζί της ήταν η μαμά της, Beyonce και ο πατέρας της Jay-Z μόλις μια μέρα αφότου κατηγορήθηκε για τον βιασμό ενός 13χρονου κοριτσιού.

«Πρώτα από όλα, φαίνεται υπέροχη. Νομίζω ότι το γεγονός ότι κάποιος έχει κάτι να πει για την κόρη κάποιου άλλου, οποιονδήποτε ανήλικο, νομίζω ότι αρκεί να κοιτάς τη δουλειά σου», είπε για την εμφάνιση της Blue Ivy.

«Είναι ταλαντούχα, έκανε τον γύρο του κόσμου με τη μαμά της, σαν να μην μπορείς να πεις τίποτα. Δεν μπορείς να μειώσεις αυτή τη λάμψη», συνέχισε η σταρ της Disney.

Η Sherri είπε στη συνέχεια ότι η Blue Ivy ενήργησε «τόσο ισορροπημένα» με την Milian να συμφωνεί. «Αφήστε αυτό το μωρό να λάμψει!» πρόσθεσε.

Η Milian – η οποία ήταν κάποτε παρουσιάστρια της σειράς Movie Surfers του Disney Channel και ερμήνευσε το θεματικό τραγούδι Call Me, Beep Me!, για τη σειρά κινουμένων σχεδίων του Disney Channel Kim Possible το 2002 – και η Shepherd συμφώνησαν και ότι η Blue Ivy δεν ήταν «too much» και δεν ήταν «έξτρα».

Το μεγαλύτερο παιδί της ποπ σταρ φόρεσε μια metallic τουαλέτα Christian Siriano καθώς πόζαρε με τους γονείς της στο κόκκινο χαλί.

Το φόρεμα είχε μια sweetheart λαιμόκοψη και ένα ντραπέ μπούστο. Τα μελαχρινά μαλλιά της ήταν στιλιζαρισμένα σε πλεξίδες με χαλαρές μπούκλες.

Η ταλαντούχα νεαρή έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλου μήκους ταινία «Mufasa: The Lion King» και ενώθηκε με τους γονείς και τη γιαγιά της Τίνα Νόουλς για να προωθήσει την ταινία στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Η Beyonce ντύθηκε ασορτί με την κόρη της, φορώντας ένα στράπλες μαύρο φόρεμα Balmain με μεταλλικούς χρυσούς δίσκους καρφωμένους.

Τι είπαν οι φαν για το ντύσιμο της Blue Ivy

«Πολλές φλυαρίες στο διαδίκτυο ότι το φόρεμα της Blue Ivy είναι ακατάλληλο… κάτι που δεν κατάλαβα μέχρι να διαβάσω ότι είναι ΔΩΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ! Τι θα λέγατε να μην βάλουμε σε 12χρονο push up bra», έγραψε ένας.

«Η Blue Ivy φαίνεται όμορφη, αλλά ειλικρινά σκέφτηκα “ουάου είναι ήδη 16;” Όχι, αποδεικνύεται ότι είναι 12. Αφήστε το κορίτσι να ντυθεί σαν να είναι 12, παρακαλώ».

«Η Blue Ivy είναι 12. Αυτό το φόρεμα και το μακιγιάζ στα 12;» αναρωτήθηκε ένας άλλος. «Η Blue Ivy φαίνεται πολύ όμορφη, αλλά είναι 12 ετών, εντελώς ακατάλληλο φόρεμα», πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης.

Ωστόσο, άλλοι διαφώνησαν, αποκαλώντας το φόρεμα «όμορφο».

«Πρέπει να αφήσετε ήσυχη την Blue Ivy. Είναι 12. Το φόρεμά της είναι όμορφο. Ανησυχείτε για τα παιδιά που εμφανίζονται στις σκηνές των καλλιστείων… Όπως, να είστε έτσι στην πραγματικότητα».

Η Blue Ivy παρέχει τη φωνή για τον χαρακτήρα Kiara στην ταινία της Disney, η οποία έρχεται στους κινηματογράφους στις 20 Δεκεμβρίου.

