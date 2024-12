Ο Χολιγουντιανός παραγωγός Ντάνι Ρόσνερ – ο οποίος βρίσκεται πίσω από τις ταινίες «2001: A Space Travesty» και «The Ultimate Weapon» με τον Χαλκ Χόγκαν – ισχυρίζεται ότι είναι πολύ σοβαρός όσον αφορά στην προσφορά του και έχει συγκεντρώσει περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια από τους χρηματοδότες του, τα οποία ελπίζει ότι θα είναι αρκετά για να δελεάσουν το αποξενωμένο εδώ και πολλά χρόνια πρώην ζευγάρι.

Ωστόσο, πρόκειται για μια δύσκολη πρόταση, καθώς βρίσκονται εδώ και οκτώ χρόνια σε διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους, τα οικονομικά τους και το μέλλον της επιχείρησης κρασιού τους.

Ο Ρόσνερ – αν και έχει αναλάβει περισσότερο την παραγωγή B-movie – περιγράφει την ταινία στην οποία θέλει να πρωταγωνιστήσουν ο Πιτ και η Τζολί ως το έργο πάθους του εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Πρόκειται για μια ιστορία αγάπης που διαδραματίζεται στο ξενοδοχείο Martinez στις Κάννες της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, βασισμένη στον πραγματικό ιδιοκτήτη του.

