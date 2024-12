«Η Μπιγιόνσε βρίσκεται στην κορυφή της συντακτικής λίστας που επέλεξε το προσωπικό μας με βάση τα 25 ολόκληρα χρόνια επιρροής, αντίκτυπου και εξέλιξης», έγραψε ο Andrew Unterberger του Billboard.

Billboard’s Greatest Pop Stars Of The 21st Century: No. 1 — @Beyonce https://t.co/T2TPAIdWPg

— billboard (@billboard) December 3, 2024