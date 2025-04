Το Βατικανό γνώριζε από το 1955 τις καταγγελίες σε βάρος του αββά Πιερ για σεξουαλική κακοποίηση

(FILES) The founder of the Emmaus communities, Abbe Pierre, attends the inauguration of an international solidarity platform, Saint-Omer-de-Blain, western France, on September 16, 2002. The Vatican was aware as early as autumn 1955 of the actions of Abbe Pierre, accused of sexual assault, according to the investigative book "L'Abbe Pierre, la fabrique d'un saint" (Abbe Pierre, the making of a saint), which will be published on April 17, 2025, based on the archives of the Holy See. (Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)