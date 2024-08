Ένας γνώστης του Χόλιγουντ δήλωσε στο Page Six ότι έχουν εντοπιστεί στο Polo Lounge στο ξενοδοχείο Beverly Hills και σε άλλα hotspot.

Η φύση της σχέσης τους παραμένει ασαφής. Η Kick αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ οι εκπρόσωποι του Affleck δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα της Page Six.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, 55 ετών, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Άφλεκ, 52 ετών, την Τρίτη μετά από μήνες φημών χωρισμού.

Η Page Six έμαθε ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει από τον Μάρτιο, αν και ο δημιουργός του “On the Floor” ανέφερε την ημερομηνία του χωρισμού τους ως τις 26 Απριλίου.

Ανέφερε τις ασυμβίβαστες διαφορές ως τον λόγο για τον χωρισμό τους.

Μία από αυτές τις διαφορές είναι πιθανό ότι ο Άφλεκ δεν άντεξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης που του έφερε η σχέση τους.

Το Page Six ανέφερε μάλιστα το 2022 ότι ο σταρ του «Argo» «φρίκαρε» στον μήνα του μέλιτος στο Παρίσι εξαιτίας των παπαράτσι, φέρνοντας αναδρομές στο γιατί έληξε η πρώτη τους σχέση: η πίεση των φώτων των μέσων ενημέρωσης.

«Κουράστηκε να την εξευτιλίζει»

Οι κοντινοί άνθρωποι της Τζένιφερ Λόπεζ, οι στενοί της φίλοι, δε μασούν τα λόγια τους αναφορικά με την αίτηση διαζύγιου που κατέθεσε από τον Μπεν Άφλεκ.

Όπως γράφει η dailymail, οι φίλοι της Τζένιφερ Λόπεζ παροτρύνουν την ντίβα να «κοιτάξει μέσα της», μετά την απομάκρυνσή της από τον Μπεν Άφλεκ, βάζοντας τέλος στον τέταρτο γάμο της.

Όσοι βρίσκονται κοντά στην σούπερ σταρ, έχουν κουραστεί από τη χαοτική ζωή της μετά την ανακοίνωση ότι το «Bennifer» μας τελείωσε, δήλωσε πηγή.

«Μετά από τέσσερις αποτυχημένους γάμους, οι φίλοι της πιστεύουν ότι πρέπει να κοιτάξει μέσα της και να επικεντρωθεί στον εαυτό της, αντί σε αυτό που θέλουν οι άλλοι να είναι και να καταλάβει επιτέλους ποια είναι και τι θέλει από το μέλλον της», λέει η πηγή.

Αλλά η πηγή δήλωσε ότι η σταρ δεν είναι η μόνη που παίζει παιχνίδια του μυαλού.

«Η Jennifer είπε ότι είχε κουραστεί να ταπεινώνεται από τον Ben και περίμενε μέχρι την επέτειο γιατί ήθελε να τον πονέσει. Αλλά δεν τον πόνεσε. Έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό και κατά βάθος το ξέρει αυτό. Την άφησε να το κάνει αυτό για να μην φανεί εκείνη η κακιά», αναφέρει η πηγή

Χωρίς να υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο, τα ατομικά τους κέρδη από τα τελευταία δύο χρόνια, είτε πρόκειται για κινηματογραφικά έργα είτε για μεγάλες εμπορικές συμφωνίες, θα αποτελούσαν κοινή περιουσία.

Η Τζένιφερ, η οποία φέρεται να έχει περιουσία ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει κυκλοφορήσει τέσσερις ταινίες από τότε που παντρεύτηκε τον Μπεν Άφλεκ, συμπεριλαμβανομένου του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου της This Is Me… Now: A Love Story ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο καταγράφει το «ξαναζεσταμένο» ειδύλλιο του ζευγαριού.

Πλάσαρε το κοκτέιλ Delola το 2023 και ήταν έτοιμη να ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία για την υποστήριξη του τελευταίου της άλμπουμ «This Is Me… Now», αλλά ακυρώθηκε εβδομάδες πριν από την έναρξη, ώστε να μπορέσει να «επικεντρωθεί» στην οικογένειά της.

Γιώργος Πατούλης: Η πρώτη φωτογραφία της συντρόφου του με φουσκωμένη κοιλίτσα

Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί στη χώρα σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Άρχισε –επιτέλους- η κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

Τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος του Ρέντη- Αυξημένη κίνηση