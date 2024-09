Η ράπερ Αζέλια Μπανκς πρότεινε στην ερμηνεύτρια του Reputation να «μηνύσει» τον Έλον Μασκ για «σεξουαλική παρενόχληση» αφού προσφέρθηκε να δώσει «παιδί» στην σούπερ σταρ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο ιδρυτής της Tesla αντέδρασε στην υποστήριξη της Σουίφτ στο πρόσωπο της Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ, κάνοντας ένα προσβλητικό σχόλιο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter). την Τετάρτη.

«Ωραία Τέιλορ», δημοσίευσε ο Μασκ στο X, τον ιστότοπο που κατέχει και συνεχίζει να σιγοκαίει στα ερείπια του Twitter, κέρδισες… θα σου χαρίσω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου».

Η δήλωσή του δεν ήταν καθόλου τυχαία. Αναφερόταν στο «childless cat lady», όπως υπέγραψε την ανάρτησή της η Τέιλορ Σουίφτ.

Στα tweet της, η Αζέλια έφερε στη συνέχεια τον Κάνιε Γουέστ, τον μεγαλύτερο αντίπαλο του hitmaker του Love Story, υποθέτοντας ότι θα «πάθαινε καρδιακή προσβολή» εάν η Swift έδιωχνε με επιτυχία τον Musk.

Η ίδια η Σουίφτ δεν έχει αντιδράσει στο tweet του Μασκ και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι σχεδιάζει να κινηθεί νομικά εναντίον του Μασκ.

Ωστόσο, το περίεργο σχόλιο του Έλον σόκαρε πολλούς από τους υποστηρικτές του, καθώς ο δημοσιογράφος Ian Miles Cheong απάντησε στον Musk με «Θεέ μου», ενώ η εν διαστάσει κόρη του Μασκ, Βίβιαν Γουίλσον, χαρακτήρισε την άσεμνη πρόταση του πατέρα της «αποκρουστική ανοησία» σε μια ανάρτηση στο threads.

Azealia Banks defends Taylor Swift against sexual harassment in new series of tweets:

“Taylor should flex on his ass and sue him for loads of cash n level up to be the most undefeatable richest woman in the history of music. Take his f**king money taylorrrrrrr!!!!” pic.twitter.com/JpYOTNS9ux

— Pop Base (@PopBase) September 12, 2024