Τον Ιανουάριο μοιράστηκε ότι πλησίαζε στο τέλος της ζωής του και ότι θα έμενε ένας χρόνος για να ζήσει στο «καλύτερο σενάριο».

Ο Έρικσον κηδεύτηκε στην εκκλησία Fryksände στο Torsby.

Η οικογένειά του επέτρεψε τη δημοσίευση της τελευταίας στήλης του πριν από την τελετή.

Γράφοντας για την Daily Telegraph νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Έρικσον περιέγραψε την αποδοχή της δουλειάς στην Αγγλία ως «μία από τις πιο ευτυχισμένες μέρες» της ζωής του.

Παραδέχτηκε επίσης ότι θα είχε αποσυρθεί αν είχε πετύχει το Παγκόσμιο Κύπελλο και ενημέρωσε την Αγγλία για μελλοντική επιτυχία τουρνουά.

Ο Έρικσον αποχαιρέτησε τους θαυμαστές του με ένα σπαρακτικό τελευταίο μήνυμα πριν από το θάνατό του.

«Είχα μια καλή ζωή», παρατήρησε ο Έρικσον σε ένα ντοκιμαντέρ του Amazon Prime για τη ζωή του.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Νάνσι Ντελ Όλιο, πρώην αρραβωνιαστικιά του Έρικσον, ήταν μεταξύ των πενθούντων στην κηδεία του που έγινε σήμερα (13/9) στη Σουηδία.

Οι διασημότητες χαιρέτησαν την οικογένεια και τους φίλους του Έρικσον στην εκκλησία Fryksande στη σουηδική πόλη Torsby πριν από την πρωινή τελετή.

Sven-Goran Eriksson’s funeral is taking place today, in his hometown in Sweden.

The former England football boss, who became the first foreign manager to lead the team, died aged 76 on 26 August surrounded by his family following a pancreatic cancer diagnosis. pic.twitter.com/Vjpo1Lzq8U

— The Independent (@Independent) September 13, 2024