Η Τζολί βρέθηκε στον Φάλον για να μιλήσει για τη νέα της ταινία «Maria», αλλά μπήκε ξυπόλυτη στο στούντιο και ο παρουσιαστής δεν μπόρεσε να αφήσει ασχολίαστη την είσοδό της.

«Σε βλέπουμε ξυπόλυτη, ξέχασες τα παπούτσια σου;», είπε ο παρουσιαστής με την ηθοποιό να ξεσπά σε γέλια και να εξηγεί πως είχε ένα μικρό ατύχημα, που την ανάγκασε να μην φορέσει τελικά παπούτσια. «Ξέρεις, έσπασα το δάχτυλό μου και έψαχνα το κατάλληλο παπούτσι, αλλά δεν βρήκα», είπε η Αντζελίνα Τζολί.

A barefoot Angelina Jolie makes her first late night appearance in over a decade to talk her new @netflix movie Maria and her Tony award-winning production of The Outsiders: A New Musical! #FallonTonight pic.twitter.com/RZAVUUFCjY

— The Tonight Show (@FallonTonight) December 6, 2024